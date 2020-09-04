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Севидов: Если Украина останется в дивизионе А, это будет лучшая вывеска для тренерского штаба

Национальная сборная Украины
(3 голосов)
Севидов: Если Украина останется в дивизионе А, это будет лучшая вывеска для тренерского штаба
Новина українською

Украинский тренер Александр Севидов подытожил победу сине-желтых в стартовом матче Лиги Наций со Швейцарией (2:1).

Ни один тренер, подчеркнул Севидов, не хочет проигрывать, даже в когорте Германии и Испании.

За Швейцарию не говорим, потому что гипотетически понимаем, что Швейцария с Украиной будут бороться за то, чтобы не вылететь из дивизиона А. Хотя все будем рады и счастливы, если будем бороться за первое место.

Но я думаю, что Андрей Шевченко даст шанс молодежи, он рассматривает этот турнир с этими сборными, где будет проверяться сила нашей команды, потому что не так часто они собираются. Еще пандемия выбила всех из колеи.

Шевченко, рассуждает Севидов, не сказал всей правды, когда говорил, что в турнире будет давать шанс молодежи и, соответственно, Лига Наций не так важна.

Турнир для него важен, победой здесь будет не вылететь в дивизион В. Это будет очень престижно, в такой группе набрать очки и остаться. Это будет очень хорошая вывеска для тренерского штаба в том числе.

Все равно испанцы, немцы, убежден Александр Севидов, будут экспериментировать.

Так почему же в такой ситуации не попробовать набирать очки, по крайней мере продемонстрировать футбол, силу нашей сборной?

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В статье: Андрей Шевченко Украина Швейцария Александр Севидов Лига Наций
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