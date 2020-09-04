Мирон Маркевич: Коноплянка еще свое покажет

Председатель комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич оценил игру сборной Украины против Швейцарии в Лиге наций.

- Команда выиграла, все более-менее нормально. Хорошо то, что двое молодых футболистов появились - сыграли на хорошем уровне. Моментами была очень хорошая игра. Понятно, что большой перерыв и не все так получалось, как в отборе на Евро 2020. Но результат есть и повторюсь, что моментами было очень неплохо. Ну и нужно учитывать, что играли против хорошей команды.

- Почему сборная Украины с трудностями выходила из-под прессинга Швейцарии?

- Не знаю, это вопрос больше к тренерскому штабу, я не могу ответить. Была такая установка, наверное, - играть от обороны.

- Кто лучший игрок матча, по вашему мнению?

- Мне очень понравился Тымчик. Во втором тайме - Зинченко, Малиновский. Ну, во втором тайме вся команда неплохо играла.

- Какие у вас впечатления от игры Коноплянки?

- Ему нужно дать возможность играть. В "Шахтере" он мало играет, потому неуверенно себя чувствует. Но я думаю, что он еще свое покажет.

- Как оцените Яремчука, как замену Коноплянки на фланге?

- Хорошо вышел, точно усилил игру.

- После перелета в Испанию, ожидаете от сборной Украины яркой игры?

- Думаю, что будет хороший футбол с обеих сторон. Результат - это уже другое дело.