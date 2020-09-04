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Мирон Маркевич: Коноплянка еще свое покажет

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Назвал лучших игроков матча

Мирон Маркевич: Коноплянка еще свое покажет
Новина українською

Председатель комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич оценил игру сборной Украины против Швейцарии в Лиге наций.

- Команда выиграла, все более-менее нормально. Хорошо то, что двое молодых футболистов появились - сыграли на хорошем уровне. Моментами была очень хорошая игра. Понятно, что большой перерыв и не все так получалось, как в отборе на Евро 2020. Но результат есть и повторюсь, что моментами было очень неплохо. Ну и нужно учитывать, что играли против хорошей команды.

- Почему сборная Украины с трудностями выходила из-под прессинга Швейцарии?

- Не знаю, это вопрос больше к тренерскому штабу, я не могу ответить. Была такая установка, наверное, - играть от обороны.

- Кто лучший игрок матча, по вашему мнению?

- Мне очень понравился Тымчик. Во втором тайме - Зинченко, Малиновский. Ну, во втором тайме вся команда неплохо играла.

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- Какие у вас впечатления от игры Коноплянки?

- Ему нужно дать возможность играть. В "Шахтере" он мало играет, потому неуверенно себя чувствует. Но я думаю, что он еще свое покажет.

- Как оцените Яремчука, как замену Коноплянки на фланге?

- Хорошо вышел, точно усилил игру.

- После перелета в Испанию, ожидаете от сборной Украины яркой игры?

- Думаю, что будет хороший футбол с обеих сторон. Результат - это уже другое дело.

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В статье: Евгений Коноплянка Мирон Маркевич Руслан Малиновский Александр Зинченко Александр Тымчик
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (10)
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metall1925 (Merefa)
04.09.2020 в 13:48
коноплянка во второй лиге был бы звездой!
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+1
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
04.09.2020 в 13:44
Разве что в инстаграм
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+1
0
alex 66 (Кременчуг)
04.09.2020 в 13:36
Разве, что в бане?
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+3
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.09.2020 в 13:29
Що він покаже своє? Майно чи автопарк?
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+4
0
adidas77 (Cумы)
04.09.2020 в 13:23
Ярмолу естественно Маркевич не заметил.А Коплянку отметил! - Даже комментировать это не хочется
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+4
0
госпітальєр (львів)
04.09.2020 в 13:20
коно просто гнилий,не грає і не хоче,було в нього кілька матчів за кар"єру і все,йому і п"ятову не місце у збірній
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+3
-1
oleg dynamo (львівська)
04.09.2020 в 13:47
Та не гнилий він,просто не може він зараз того що міг раньше(на швидкості обіграти, або оббігти,або на техніці звільнитись і подати або прострілити і т.д), тай + фізично підсів-це все вік 100%,що тут поробиш.На якусь заміну ще так сяк потяне,але на щось серйозніше розраховувати вже не можна.
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0
0
белорус (Киев)
04.09.2020 в 13:07
Коноплянка - это отработанный материал. Ему уже не место в сборной. Обратите внимание, когда забивал Сеферович, как за ним трусцой еле еле бежал Коно. Он всегда избегал черновой работы, работы на защиту, так в молодости он хоть вперёд играл хорошо, а сейчас и не туды и не сюды.
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+7
0
Primeval (Одесса)
04.09.2020 в 13:05
Коно уже давно сдулся и обленился, ещё когда перестал в Шальке играть в основе, я говорил, что толку с него нет
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+6
0
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
04.09.2020 в 13:00
Даже боюсь представить, что он старому рагулю покажет
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+2
-4


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