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Мирон Маркевич: Коноплянка еще свое покажет
Назвал лучших игроков матча
Председатель комитета национальных сборных
- Команда выиграла, все более-менее нормально. Хорошо то, что двое молодых футболистов появились - сыграли на хорошем уровне. Моментами была очень хорошая игра. Понятно, что большой перерыв и не все так получалось, как в отборе на Евро 2020. Но результат есть и повторюсь, что моментами было очень неплохо. Ну и нужно учитывать, что играли против хорошей команды.
- Почему сборная Украины с трудностями выходила из-под прессинга Швейцарии?
- Не знаю, это вопрос больше к тренерскому штабу, я не могу ответить. Была такая установка, наверное, - играть от обороны.
- Кто лучший игрок матча, по вашему мнению?
- Мне очень понравился Тымчик. Во втором тайме - Зинченко, Малиновский. Ну, во втором тайме вся команда неплохо играла.
- Какие у вас впечатления от игры Коноплянки?
- Ему нужно дать возможность играть. В "Шахтере" он мало играет, потому неуверенно себя чувствует. Но я думаю, что он еще свое покажет.
- Как оцените Яремчука, как замену Коноплянки на фланге?
- Хорошо вышел, точно усилил игру.
- После перелета в Испанию, ожидаете от сборной Украины яркой игры?
- Думаю, что будет хороший футбол с обеих сторон. Результат - это уже другое дело.
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