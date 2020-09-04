Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Севидов: Если отбросить патриотизм - игра со Швейцарией была ничейной
А Ярмоленко и Зинченко получили от этой игры больше всех
Известный украинский тренер Александр Севидов подытожил поединок национальной сборной Украины в Лиге наций со Швейцарией (2:1).
Очень много ошибок ребята сделали, они не совсем в том состоянии, которое позволяет играть в быстрый футбол. Даже не помню, когда Украина играла чисто вторым номером - на контратаках.
Швейцария - очень хорошая сборная, демонстрирует современный динамичный футбол, очень хорошие атаки, прессинг, в отбор идут большими силами. И если отбросить патриотизм ...то игра больше ничейная, чем победная для Украины.
Но, тем не менее, это победа и мы возглавляем турнирную таблицу. Так складывается: не без доли везения, а сказать, что мы выглядели сильнее будет неправильно. Но победили и в таком случае говорят, что важен прежде всего результат.
Для Украины результат был важнее, чем для Швейцарии. У нас есть психологические моменты: Ярмоленко и Зинченко - это те игроки, которые потеряли уверенность в своих силах. Но именно в таких матчах уверенность и возвращается. Рад я и за дебютантов.