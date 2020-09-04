Севидов: Если отбросить патриотизм - игра со Швейцарией была ничейной

Известный украинский тренер Александр Севидов подытожил поединок национальной сборной Украины в Лиге наций со Швейцарией (2:1).

Очень много ошибок ребята сделали, они не совсем в том состоянии, которое позволяет играть в быстрый футбол. Даже не помню, когда Украина играла чисто вторым номером - на контратаках.

Швейцария - очень хорошая сборная, демонстрирует современный динамичный футбол, очень хорошие атаки, прессинг, в отбор идут большими силами. И если отбросить патриотизм ...то игра больше ничейная, чем победная для Украины.