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Национальная сборная Украины

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Севидов: Если отбросить патриотизм - игра со Швейцарией была ничейной

Национальная сборная Украины
(5 голосов)

А Ярмоленко и Зинченко получили от этой игры больше всех

Севидов: Если отбросить патриотизм - игра со Швейцарией была ничейной
Новина українською

Известный украинский тренер Александр Севидов подытожил поединок национальной сборной Украины в Лиге наций со Швейцарией (2:1).

Очень много ошибок ребята сделали, они не совсем в том состоянии, которое позволяет играть в быстрый футбол. Даже не помню, когда Украина играла чисто вторым номером - на контратаках.

Швейцария - очень хорошая сборная, демонстрирует современный динамичный футбол, очень хорошие атаки, прессинг, в отбор идут большими силами. И если отбросить патриотизм ...то игра больше ничейная, чем победная для Украины.

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Но, тем не менее, это победа и мы возглавляем турнирную таблицу. Так складывается: не без доли везения, а сказать, что мы выглядели сильнее будет неправильно. Но победили и в таком случае говорят, что важен прежде всего результат.

Для Украины результат был важнее, чем для Швейцарии. У нас есть психологические моменты: Ярмоленко и Зинченко - это те игроки, которые потеряли уверенность в своих силах. Но именно в таких матчах уверенность и возвращается. Рад я и за дебютантов.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Швейцария Александр Севидов Лига Наций Александр Зинченко
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Комментарии (9)
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bimbobo (Lviv)
04.09.2020 в 16:25
Смішний чувак, в швейцарців 1 удар в ствір воріт і 1 гол із 30 метрів! І якщо врахувати, що в нас було 2 дебютанти на флангах захисту і 2 лавочніка в основі - коноплянка і мораєс, а також те, що ярмоленко і зінченко більше місяця не грали офіційні матчі, як і малиновський, який з пляжу приїхав в збірну - то ми круто зіграли проти крутої збірної, яка вище в рейтингу фіфа за німців, голландців і італійців!!! З іспанцями головне лавочніків не випускати, і шанси будуть кращі чим зі швейцарцями!
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+2
0
Acsakal (Kharkov)
04.09.2020 в 15:02
Сєвідов сказав х.рню. Володіння мячем саме по собі нічого не вартує. Ударів і гостроти в нашої збірної було значно більше, ніж в сироварів. Тож говорити про справедливість нічиєї - це непрофесійно.
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+4
-3
avatar
simargl (Чернигов)
04.09.2020 в 14:27
В прошлом - тренер ... ещё и с очень мутной репутацией ... и лезет с ложкой дёгтя к бочке... Игра не идеальна, но победитель был удчливей и тактически сильнее !!
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+6
-3
Древний (Кривой Рог)
04.09.2020 в 14:19
А почему ничейный результат....Ставка не заехала Севидов... Грустно...))))
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+7
-4
alex.belogubko (одесса)
04.09.2020 в 14:15
играли 10 против 11 --Коно пустое место пусть едит домой и Пятова прихватит--старые заслуги не в счёт- есть игроки получше
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+8
-2
Trztrqtr (Украина)
04.09.2020 в 14:46
Что вам тот Коно сдался, такое впечатление что нашли виновника всех недостатков сборной. Яремчук отлично отыграл? Мораес? Через сообщение "Коно". И чем Пятов не такой? Гол пропустил? А есть те кто без ошибок играют? Если да, то назовите фамилии. Покажите хоть одного футболиста кто не ошибается или человека который без ошибок делает работу.
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+2
-5
1_Rui_3 (Винница)
04.09.2020 в 14:06
Победа она и есть победа и точка!
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+4
-6
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Сокира (New Castle)
04.09.2020 в 14:13
Ти українською не володієш, малоросе? Пабєда, блд...
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+5
-9
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simargl (Чернигов)
04.09.2020 в 14:24
Котигорошек ??? Неужели забанили ))??
+4
-2


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