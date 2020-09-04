Андрей Воробей: Швейцарцы заставили команду Шевченко изменить стиль

Бывший игрок сборной Украины Андрей Воробей поделился впечатлением от победной игры нашей сборной в Лиге наций против Швейцарии.

- Андрей, вы перед поединком говорили, что нашу сборную ждет сложный матч.

- Да, сборная Украины в лице швейцарцев получила непростого соперника, мы это и увидели на поле. Несмотря на то, что Швейцария играла без лидеров, рисунок ее игры не поменялся. Не зря сборная находится на 12 месте в рейтинге ФИФА. Поэтому в каком состоянии не находилась бы команда, и какие игроки не выходили бы на поле, она исповедует свой футбол. Уровень их игры достаточно высокий.

- Подопечные Петковича доминировали на поле, больше владели мячом и контролировали игру. Но проиграли.

- Да, результат у нашей сборной есть, но по игре есть и вопросы. Видно, что ведущие футболисты находились в течение долгого времени без практики, а отсюда они не в лучшем игровом тонусе. Поэтому рисунок игры сборной поменялся.

- Это задумка главного тренера играть от обороны на контратаках, или соперник заставил действовать так нашу сборную?

- Думаю, активные действия швейцарцев заставили нас играть от обороны, и ошибаться игроков в простых ситуациях. Мы знаем, что схема игры при Шевченко - это контроль мяча. А соперник активным высоким прессингом лишил нашу сборную пространства и возможности контроля мяча, такой агрессией не позволил диктовать свои условия. Поэтому пришлось играть на контратаках, в которых и были забиты два мяча.

- Первый мяч был забит после классной контратаки. Есть ли вы вина вратаря Зоммера, который не зафиксировал удар и неуклюже отбил на Тымчика, после чего последовал пас на Ярмоленко, поставившего точку.

- Конечно, любой гол - это доля везения, и здесь тоже не исключение. Я бы не сказал, что это ошибка вратаря. Удар был коварным с небольшим отскоком от газона, поэтому он не смог его зафиксировать сразу. К тому же защита не доиграла, а Тымчик – молодец, не выключился, сделав голевую передачу.

- Второй мяч, забитый Зинченком – это шедевр!

- Что интересно, это не первый его такой гол. На подобие этого он забил в Кубке Англии. Посмотрел, оценил положение вратаря и зряче в полсилы легким ударом с подкруткой положил в угол. Получился классный гол.

- Как оцените игру двух дебютантов – Тымчика и Михайличенко?

- В целом дебют прошел на хорошем уровне. Оба после фланговых подключений, что требуется от защитников, приняли участие в двух забитых мячах. К тому же у них в первом тайме и в концовке матча была большая нагрузка, и они с этим справились. Четыре защитника, плюс к ним Степаненко, играющий больше на оборону, сыграли надежно.

- Швейцария атаковала, атаковала, а голы забивала Украина. Сто процентная реализация моментов.

- Так бывает. Тем и прекрасен футбол. Одна команда имеет преимущество, а другая выжимает свои моменты, воплощая их в голы. Мастерство было на нашей стороне.

- По игре показанный командами счет логичен? Или больше справедливо была бы ничья?

- А футбол вообще нелогичный вид спорта. Вспомним Суперкубок Украины. «Шахтер» полностью переиграл «Динамо», но киевляне выиграли поединок. Не ищите логику в футболе. Я считаю, во втором тайме наша сборная начала контролировать игру. Да, возможно в силу разной готовности футболистов отрезками отдавали инициативу швейцарцам, но в целом результат справедлив. После 2:1 сборная играла уже по результату. У нас есть запас прочности, чтобы добавить.

- Следующий соперник - сборная Испании, еще сильнее и мощнее швейцарцев.

- С ними придется играть в совсем другой футбол, у них индивидуально сильные футболисты, поэтому будет гораздо тяжелее. Мы будем в равных условиях, потому что матч без зрителей. Начинаем игру с 50 на 50, а там, конечно, небольшое игровое преимущество будет на стороне испанцев. Будет нелегко. Но надеемся на характер ребят, коллективный дух, игровую дисциплину и тогда сможем достойно выглядеть.