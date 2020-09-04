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Матвиенко: Первый тайм матча со Швейцарией дался очень сложно – не пошло то, что мы задумали
Во втором было полегче
Защитник сборной Украины Николай Матвиенко в эфире ТК Футбол прокомментировал победу над Швейцарией (2:1) в рамках Лиги наций. В частности, футболист оценил игру дебютантов национальной команды – Александра Тымчика и Богдана Михайличенко.
"Мне понравилось, как сыграли новички.
Мы хотели владеть преимуществом и мячом. Но первый тайм дался нам очень сложно – не пошло то, что мы задумали. Во второй половине стало немного полегче", – сказал Николай Матвиенко.