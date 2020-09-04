  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Сборная Украины вылетела в Мадрид на матч с Испанией
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины вылетела в Мадрид на матч с Испанией

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Команда покинула гостеприимный Львов

Сборная Украины вылетела в Мадрид на матч с Испанией
Новина українською

Утром 4 сентября, после победы над Швейцарией в Лиге Наций (2:1), сборная Украины разделилась на две группы. 11 игроков вчерашнего стартового состава остались в гостинице и провели фитнес-тренировки, а другие 16 исполнителей тренировались на поле академии ФК «Рух».

После обеда у команды было пару часов на отдых, а в 16:00 сборная вылетела в Мадрид на матч против Испании. В столицу Испании отправились все 27 футболистов, присутствующих в лагере команды.

Ожидается, что полет продлится около трех с половиной часов.

Напомним, что матч с Испанией состоится в воскресенье 6 сентября и начнется в 21:45.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Испания
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...