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Сборная Украины вылетела в Мадрид на матч с Испанией
Команда покинула гостеприимный Львов
Утром 4 сентября, после победы над Швейцарией в Лиге Наций (2:1),
После обеда у команды было пару часов на отдых, а в 16:00 сборная вылетела в Мадрид на матч против Испании. В столицу Испании отправились все 27 футболистов, присутствующих в лагере команды.
Ожидается, что полет продлится около трех с половиной часов.
Напомним, что матч с Испанией состоится в воскресенье 6 сентября и начнется в 21:45.