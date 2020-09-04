Сборная Украины вылетела в Мадрид на матч с Испанией

Утром 4 сентября, после победы над Швейцарией в Лиге Наций (2:1), сборная Украины разделилась на две группы. 11 игроков вчерашнего стартового состава остались в гостинице и провели фитнес-тренировки, а другие 16 исполнителей тренировались на поле академии ФК «Рух».

После обеда у команды было пару часов на отдых, а в 16:00 сборная вылетела в Мадрид на матч против Испании. В столицу Испании отправились все 27 футболистов, присутствующих в лагере команды.

Ожидается, что полет продлится около трех с половиной часов.

Напомним, что матч с Испанией состоится в воскресенье 6 сентября и начнется в 21:45.