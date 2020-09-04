  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Голкипер Швейцарии Зоммер: Гол Зинченко - моя ошибка. В большинстве случаев я справляюсь с такими ударами
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Голкипер Швейцарии Зоммер: Гол Зинченко - моя ошибка. В большинстве случаев я справляюсь с такими ударами

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Итоги матча от голкипера сборной Швейцарии

Голкипер Швейцарии Зоммер: Гол Зинченко - моя ошибка. В большинстве случаев я справляюсь с такими ударами
Новина українською

Голкипер сборной Швейцарии Ян Зоммер прокомментировал поражение своей команды в Лиге наций (1:2) от Украины, отдельно остановившись на голе Александра Зинченко.

"Мы доходили до штрафной соперника, мы часто атаковали флангами, также солидно играли в обороне. Не хватило дальних ударов. Но этому есть объективные причины. Мы давно не собирались вместе и потеряли игровой ритм. Но это не оправдание нашему поражению.

Мы играли против очень хорошей команды. Нам не хватало свежести, потому что все приехали в сборную после паузы и все только проходят фазу подготовки. Думаю, в большинстве случаев я бы мог справиться с таким ударом, какой получился у Зинченко. Поэтому это моя ошибка. Если он действительно задумывал так пробить, у него вышел фантастический гол", - сказал Зоммер.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Швейцария Ян Зоммер Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Arena

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Киев)
04.09.2020 в 19:19
Авжеж МІГ Міг і м'яч у воротах А ще міг підключатися до розіграшу кутових і забити пару голів. Там з першим дійсно були питання не можеш зловити, ґили подалі, можна навіть за лінію воріт. А за комірець то зазвичай голкіперу торба.
Ответить
0
0
Dozenko (NewYork)
04.09.2020 в 18:17
ну да, а в первом голе он невиновен, сыграл на все 100%
Ответить
+1
0
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
04.09.2020 в 18:30
В первом голе его вина мизерная,удар из за пределов штрафной в угол где стоял Пятов.Вратарь читает,делает шаг в этот угол и спокойно отбивает или забирает мяч.
Ответить
0
0
Dozenko (NewYork)
04.09.2020 в 19:16
чииивоооо???
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...