Голкипер Швейцарии Зоммер: Гол Зинченко - моя ошибка. В большинстве случаев я справляюсь с такими ударами

Голкипер сборной Швейцарии Ян Зоммер прокомментировал поражение своей команды в Лиге наций (1:2) от Украины, отдельно остановившись на голе Александра Зинченко.

"Мы доходили до штрафной соперника, мы часто атаковали флангами, также солидно играли в обороне. Не хватило дальних ударов. Но этому есть объективные причины. Мы давно не собирались вместе и потеряли игровой ритм. Но это не оправдание нашему поражению.

Мы играли против очень хорошей команды. Нам не хватало свежести, потому что все приехали в сборную после паузы и все только проходят фазу подготовки. Думаю, в большинстве случаев я бы мог справиться с таким ударом, какой получился у Зинченко. Поэтому это моя ошибка. Если он действительно задумывал так пробить, у него вышел фантастический гол", - сказал Зоммер.