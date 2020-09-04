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Федецкий: Сборная нас разбаловала. Приучила к крутому и атакующему футболу

Национальная сборная Украины
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Итоги матча со Швейцарией от Артема Федецкого

Федецкий: Сборная нас разбаловала. Приучила к крутому и атакующему футболу
Новина українською

Экс-игрок сборной Украины а ныне эксперт ТК Футбол Артем Федецкий прокомментировал победный результат сборной Украины в матче Лиги наций против Швейцарии (2:1).

"Мы стали разбалованные. Привыкли к крутому и атакующему футболу, когда команда быстро переходит от обороны в атаку, с классным результатом и победами. Вчера ребятам было тяжело!

Парни молодцы! Они проявили характер. Да, Швейцария здорово играла, неплохо пресинговала, владела мячом, шикарно атаковала флангами, высоко играли латерали. Тем не менее ребята справились! Ощущалась нервозность, местами было многовато брака.

Первый тайм был втягивающий. Во второй половине матча стали играть компактнее, поэтому результат справедливый. Могли забивать третий, но футбольный бог был на нашей стороне, когда мы не пропустили", - сказал Артем Федецкий.

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В статье: Артем Федецкий Украина Швейцария
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Источник:
ТК Футбол

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