Шевченко: Теперь стиль игры сборной - это доминирование, контроль мяча, комбинационный футбол

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел промежуточные итоги своей работы в команде.

"Это были четыре года прогресса. В 2016-м мы начали в специфических условиях, когда перед нами стояли сразу две задачи – перестроить команду и в это же время показать результат в отборочном цикле. Было тяжело, но мы довольны тем, как поменялась сборная за это время, довольны тем путем, который мы прошли.

Но впереди еще много работы уже на новом качественном уровне. Ведь сейчас Украина выступает в дивизионе А Лиги наций и готовится к участию на Евро.

Для тренеров сборной важно сохранить уровень команды, на котором она находится. Команда собралась впервые с осени прошлого года. Времени на подготовку, в отличие от клубов, у нас как всегда мало. Наши цели в Лиге наций адекватные – мы, как и все, хотим побеждать.

Мы кардинально поменяли рисунок игры команды. Теперь это доминирование, контроль мяча, комбинационный футбол. Никогда раньше сборная в такой футбол не играла, и, конечно, для адаптации было нужно время.

Я доволен отношением ко всем процессам, которое было у ребят, но надеюсь и на дальнейшую сконцентрированную работу с их стороны. Игра не стоит на месте, впереди еще будут изменения", – сказал Шевченко в интервью УАФ, которое опубликовали в программке к матчу Украина – Швейцария.