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Севидов: Создается впечатление, что у Коноплянки нет стимула, внутренней мотивации

Национальная сборная Украины
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Игра Коноплянке в матче против Швейцарии была далека от идеала

Севидов: Создается впечатление, что у Коноплянки нет стимула, внутренней мотивации
Новина українською

Известный украинский тренер Александр Севидов подводя итог матча национальной сборной Украины в Лиге наций со Швейцарией (2:1), более детально остановился на игре Евгения Коноплянки.

"Игра Коноплянки? Ему тяжело в том понимании, что мы всегда помним игрока, когда он уезжает из Украины. Уехав из Украины, он на свой прежний уровень еще не вернулся.

30 лет? Ну это для футболиста не критический возраст. Когда я смотрю на игру Коноплянки, у мен создается впечатление, что у него нет внутреннего стимула или не хватает мотивации.

Вот чтобы наступить себе на горло и сказать, что его рано еще списывать, что это тот Коноплянка, который может приносить пользу и клубу, и сборной.

Повторюсь, что сейчас 30 лет для футболиста не возраст. Сейчас и в 36 подписывают новые контракты. То, что у него есть мастерство – это неоспоримо, но вот то что он не может его проявить – это уже проблемы самого Коноплянки", - сказал Севидов.

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В статье: Евгений Коноплянка Украина Швейцария Александр Севидов
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