Шевченко взял на матч с Испанией 27 игроков

Сегодня в 16:00 сборная Украины вылетела в Мадрид на матч против Испании.

В столицу Испании отправились все 27 футболистов, присутствующих в лагере команды.

Вратари: Андрей Пятов, Андрей Лунин, Георгий Бущан.

Защитники: Александр Тымчик, Сергей Болбат, Игорь Пластун, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Эдуард Соболь, Богдан Михайличенко.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Евгений Коноплянка, Марлос, Игорь Харатин, Виктор Цыганков, Виктор Коваленко, Александр Караваев, Роман Безус, Евгений Макаренко, Андрей Ярмоленко.

Нападающие: Роман Яремчук, Владислав Супряга, Жуниор Мораес.

Отметим, что в окончательной заявке на матч останется 23 футболиста.

Также напомним, что матч с Испанией состоится в воскресенье 6 сентября и начнется в 21:45.