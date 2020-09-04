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Шевченко взял на матч с Испанией 27 игроков

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

В заявку войдут 23

Шевченко взял на матч с Испанией 27 игроков
Новина українською

Сегодня в 16:00 сборная Украины вылетела в Мадрид на матч против Испании.

В столицу Испании отправились все 27 футболистов, присутствующих в лагере команды.

Вратари: Андрей Пятов, Андрей Лунин, Георгий Бущан.

Защитники: Александр Тымчик, Сергей Болбат, Игорь Пластун, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Эдуард Соболь, Богдан Михайличенко.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Евгений Коноплянка, Марлос, Игорь Харатин, Виктор Цыганков, Виктор Коваленко, Александр Караваев, Роман Безус, Евгений Макаренко, Андрей Ярмоленко.

Нападающие: Роман Яремчук, Владислав Супряга, Жуниор Мораес.

Отметим, что в окончательной заявке на матч останется 23 футболиста.

Также напомним, что матч с Испанией состоится в воскресенье 6 сентября и начнется в 21:45.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Испания
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
04.09.2020 в 21:19
только не ставь Пятова Коноплянку --полный отстой
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