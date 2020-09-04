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Шевченко взял на матч с Испанией 27 игроков
В заявку войдут 23
Сегодня в 16:00
В столицу Испании отправились все 27 футболистов, присутствующих в лагере команды.
Вратари: Андрей Пятов, Андрей Лунин, Георгий Бущан.
Защитники: Александр Тымчик, Сергей Болбат, Игорь Пластун, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Эдуард Соболь, Богдан Михайличенко.
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Евгений Коноплянка, Марлос, Игорь Харатин, Виктор Цыганков, Виктор Коваленко, Александр Караваев, Роман Безус, Евгений Макаренко, Андрей Ярмоленко.
Нападающие: Роман Яремчук, Владислав Супряга, Жуниор Мораес.
Отметим, что в окончательной заявке на матч останется 23 футболиста.
Также напомним, что матч с Испанией состоится в воскресенье 6 сентября и начнется в 21:45.