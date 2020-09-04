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Зинченко: Среди тех игроков, кого я знаю, наиболее поставленный удар у де Брюйне и Малиновского
Гол Зинченко вышел действительно очень красивым
Полузащитник
- Ты решил посвятить свой забитый мяч Ашоту Худаеву. Это было спонтанное решение?
- Нет, еще до игры я знал, как буду праздновать забитый мяч. Хотел посвятить его Ашоту, которого нам будет очень не хватать. Прежде всего он - профессионал с большой буквы, который всегда приходил на помощь. По человеческим качествам я вообще молчу, ведь это добрейший человек.
- Как ты сориентировался в ситуации с забитым голом?
- Многие говорят, что в таких моментах я даже не смотрю на ворота. Но скажу, что нападающему соответствующего уровня даже не нужно смотреть на ворота - он их чувствует. До удара я оценил положение голкипера и попросил Михайличенко сбросить мяч мне под левую ногу. Он это прекрасно сделал, а я попал.
- Это тот компонент игры, над которым ты работаешь? Ведь в матче со Швейцарией ты мог забить еще, когда немного не хватило точности...
- Да, эпизод позволял, меня здорово вывели на ударную позицию. Просто немного не попал.
- Прислушиваешься к советам Кевина де Брюйне относительно ударов?
- Я учусь у многих футболистов, у него в том числе. Среди тех, кого я знаю, у де Брюйне и Малиновского наиболее поставленный удар.
- Будет ли достаточно просто восстановиться перед матчем с Испанией?
- Мы все профессионалы, это не первый для нас. Самое главное в такие моменты - хорошо есть, спать и пить много воды.
- Кстати, мы едем в Мадрид, находясь на первой строчке в группе.
- Приятно смотреть на турнирную таблицу. Конечно, хотелось бы там остаться. Но играть против таких соперников - незабываемый опыт для футболиста. В таких играх можно проверить свой уровень.
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