Зинченко: Среди тех игроков, кого я знаю, наиболее поставленный удар у де Брюйне и Малиновского

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал победу своей команды над Швейцарией (2:1).

- Ты решил посвятить свой забитый мяч Ашоту Худаеву. Это было спонтанное решение?

- Нет, еще до игры я знал, как буду праздновать забитый мяч. Хотел посвятить его Ашоту, которого нам будет очень не хватать. Прежде всего он - профессионал с большой буквы, который всегда приходил на помощь. По человеческим качествам я вообще молчу, ведь это добрейший человек.

- Как ты сориентировался в ситуации с забитым голом?

- Многие говорят, что в таких моментах я даже не смотрю на ворота. Но скажу, что нападающему соответствующего уровня даже не нужно смотреть на ворота - он их чувствует. До удара я оценил положение голкипера и попросил Михайличенко сбросить мяч мне под левую ногу. Он это прекрасно сделал, а я попал.

- Это тот компонент игры, над которым ты работаешь? Ведь в матче со Швейцарией ты мог забить еще, когда немного не хватило точности...

- Да, эпизод позволял, меня здорово вывели на ударную позицию. Просто немного не попал.

- Прислушиваешься к советам Кевина де Брюйне относительно ударов?

- Я учусь у многих футболистов, у него в том числе. Среди тех, кого я знаю, у де Брюйне и Малиновского наиболее поставленный удар.

- Будет ли достаточно просто восстановиться перед матчем с Испанией?

- Мы все профессионалы, это не первый для нас. Самое главное в такие моменты - хорошо есть, спать и пить много воды.

- Кстати, мы едем в Мадрид, находясь на первой строчке в группе.

- Приятно смотреть на турнирную таблицу. Конечно, хотелось бы там остаться. Но играть против таких соперников - незабываемый опыт для футболиста. В таких играх можно проверить свой уровень.