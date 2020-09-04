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Богдан Михайличенко: Я отдал передачу, но весь гол сделал Зинченко

Национальная сборная Украины
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Защитник Андерлехта провел свой первый матч за национальную сборную Украины

Богдан Михайличенко: Я отдал передачу, но весь гол сделал Зинченко
Новина українською

Защитник сборной Украины Богдан Михайличенко, который провел свой дебютный матч за национальную команду, прокомментировал победу сине-желтых над командой Швейцарии (2:1).

- Прежде всего хочу поблагодарить тренерский штаб, который доверил мне место в стартовом составе. Выиграли - это самое важное. Я отдал результативную передачу, но весь гол сделал Зинченко. Это был мой дебют, игра показала, что есть еще много над чем работать.

- Насколько сильным было твое волнение в начале матча?

- Конечно, я волновался. Думаю, в сборной все переживают такие ощущения во время дебютного матча. В первом тайме терял мяч, не всегда удавалось отдать партнеру. Во второй половине игры получалось уже лучше. В общем команда после перерыва стала играть увереннее.

- Почему сборной Украины было очень сложно в первом тайме?

- Мы играли против очень сильной команды, которая нас прессинговала. Было очень трудно выйти из обороны. Но во втором тайме швейцарцы несколько устали, мы получали больше пространства и сумели забить мяч. Думаю, нам стоило играть проще. Но мы одержали победу со счетом 2:1, прекрасно.

- Следующий соперник - сборная Испании. Времени на восстановление очень мало...

- Испания - топ-сборная. Каждый футболист мечтает сыграть против такой команды. Сейчас мы восстановимся и будем готовиться к матчу.

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В статье: Украина Швейцария Богдан Михайличенко
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Источник:
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