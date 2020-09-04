Зинченко вошел в тройку лучших игроков игрового дня Лиги наций по версии WhoScored

Известный статистический порта WhoScored оценил действия игроков в матче Лиги наций Украина – Швейцария (2:1).

Лучший показатель оказался у полузащитника украинской команды Александра Зинченко, который получил оценку 8.1.

Интересно что с данной оценкой украинец стал н только лучшим игроком матча, но и стал одним из лучших игроков среди всех матчей турнира, которые играли в четверг.

Так, выше Александра оценки заработали только россиянин Артем Дзюба (8,6 Россия – Сербия 3:1), а также латыш Эдуард Эмсис (8,4, Латвия - Андорра 0:0).

Ну и третью строчку Зинченко разделил с греком Сиовасом, который также заработал 8,1 балла (Словения – Греция 0:0).

Также отметим статистические данные Зинченко. Автор победного гола сборной Украины за 90 проведенных на поле минут нанес 2 удара по воротам, 81 раз коснулся мяча, отдал 62 точные из 69 передач (90%), в том числе 4 ключевые, выиграл 4 верховые дуэли, провел по одному отбору и перехвату.