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Зинченко вошел в тройку лучших игроков игрового дня Лиги наций по версии WhoScored

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Александр показал очень хорошую статистику

Зинченко вошел в тройку лучших игроков игрового дня Лиги наций по версии WhoScored
Новина українською

Известный статистический порта WhoScored оценил действия игроков в матче Лиги наций Украина – Швейцария (2:1).

Лучший показатель оказался у полузащитника украинской команды Александра Зинченко, который получил оценку 8.1.

Интересно что с данной оценкой украинец стал н только лучшим игроком матча, но и стал одним из лучших игроков среди всех матчей турнира, которые играли в четверг.

Так, выше Александра оценки заработали только россиянин Артем Дзюба (8,6 Россия – Сербия 3:1), а также латыш Эдуард Эмсис (8,4, Латвия - Андорра 0:0).

Ну и третью строчку Зинченко разделил с греком Сиовасом, который также заработал 8,1 балла (Словения – Греция 0:0).

Также отметим статистические данные Зинченко. Автор победного гола сборной Украины за 90 проведенных на поле минут нанес 2 удара по воротам, 81 раз коснулся мяча, отдал 62 точные из 69 передач (90%), в том числе 4 ключевые, выиграл 4 верховые дуэли, провел по одному отбору и перехвату.

Зинченко вошел в тройку лучших игроков игрового дня Лиги наций по версии WhoScored - изображение 1
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В статье: Украина Швейцария Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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миг-25 (киев)
05.09.2020 в 00:16
Классное фото Зинченко с донецкой обезьянкой
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