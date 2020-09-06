Национальная сборная Украины
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Андрей Лунин: Больше всего на поле меня поразили Гризманн, Сауль и Тайсон
Украинский вратарь дал заполнил анкету
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин ответил на вопросы журналистов.
- Три приложения на телефоне, которые использую чаще всего: Instagram, WhatsApp, Twitter.
- Три места на Земле, где хотел бы побывать: Рим, Милан и Майами.
- Играю под 1-м номером, потому что: все вратари, которые мне нравились, имели 1-й номер. Это солидный номер.
- Музыка: рэп, живая музыка для настроения, которая заряжала перед тренировками. В "Monatik" очень классные песни, "Время и Стекло" тоже для настроения. Ну и, наверное, американский рэп и испанский хип-хоп.
- Любимый сериал: "Бумажный дом". Это испанский сериал, и для меня он самый интересный из всех, что я видел.
- Читаю ли прессу и комментарии болельщиков: очень редко, да и то, если случайно натыкаюсь на какие-то комментарии. И прессу особо не читаю, разве что невольно вижу какую-то новость. Какая пресса в Испании? Если ты в порядке, то тебя носят на руках. А если нет, то беспощадно критикуют. Такие себе две стороны медали.
- Три партнера, с которыми пошел бы в разведку: Андрей Пятов, Юрий Панькив и Тарас Степаненко.
- Три сильнейшие клубы в мире на текущий момент: "Реал", "Бавария" и "Манчестер Сити".
- Три лучшие футболисты в мире на текущий момент: Роберт Левандовски, Криштиану Роналду и Неймар.
- Обязательный для меня ритуал перед игрой: слушать музыку.
- Что должна уметь девушка/жена футболиста: готовить, переезжать и терпеть/поддерживать.
- Что круче: выиграть Лигу чемпионов или чемпионат Европы? Когда выигрываешь за сборную, это одна радость. Потому защищаешь честь страны и прославляешь ее на континенте. А с клубом все по-другому. Это ежедневный кропотливый труд и совсем другие эмоции.
- На первую зарплату в футболе я приобрел: свою самую первую зарплату в футболе я отложил. А уже когда играл в "Заре", приобрел автомобиль - подержанную Infiniti. Нравится эта модель.
- Что люблю коллекционировать: футболки вратарей, с которыми хотел сыграть, и магниты из мест, где я побывал.
- Соперники, которые больше всего поразили на футбольном поле: Гризманн, Сауль Ньигес и Тайсон.
- Памятные стадионы, на которых пришлось играть: "Сантьяго Бернабеу", "Днепр-Арена" и "Сан Мамес".
- Блюдо, от которого не могу отказаться даже в разгаре футбольного сезона: мясо. Очень люблю стейки, моя невеста вкусно их готовит! Я не употребляю пиццу или бургеры, поэтому и отказываться от вредной пищи не приходится.
- Моя мечта в футболе и жизни: выиграть в футболе как можно больше всего. А в жизни - чтобы была семья, дети, и все были счастливы.
- Суперспособность, которую хотел бы иметь в жизни: телепортация. Вратарю она бы не помешала.
- В свободное от футбола время я люблю: нравится посещать зоопарки. В Мадриде - два классные зоопарки, в Барселоне - тоже очень хороший. Если куда-то едем с невестой, пытаемся найти возможность попасть в местный зоопарк или океанариум. Еще проводим время за фильмами или сериалами.
- Если бы не играл в футбол, я бы стал: до 9-го класса думал, что стану юристом. А после карьеры, пожалуй, стал бы тренером вратарей. В интернете часто ищу интересные упражнения и тренировки для того, чтобы совершенствовать свое мастерство.
- Для меня вызов в национальную команду это: когда ты работаешь в течение месяцев и лет, тебя замечают и выделяют среди лучших, чтобы вызвать в сборную. Это большая честь - попадать в список из 20-30-ти лучших футболистов своей страны.
- Мой девиз по жизни: никогда не сдаваться! Было непросто после переезда в Испанию, но я ждал своего шанса и пытался в каждой игре демонстрировать все свои лучшие качества.
- Мой самый памятный матч в футболке национальной команды: дебютный против Саудовской Аравии и на "Днепр-Арене" с Нигерией.
- В Лиге наций-2020/2021 больше жду игру с: Испанией. На эмоциональном уровне я еще не сталкивался с такой топовой командой. Сыграть против нее было бы чем-то особенным для меня.
- Мой кумир в футболе: Икер Касильяс. Это пример вратаря, который всю свою карьеру был достоин играть за такой клуб, как "Реал".
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Источник:УАФ
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Комментарии (2)
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vlotko (Броди)
06.09.2020 в 19:27
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аалекс ( Крым)
06.09.2020 в 18:16
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