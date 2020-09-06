Национальная сборная Украины
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Составы на матч Испания - Украина. Харатин и Яремчук в старте
В испанцев с первых минут выйдет 17-летний Фати
В матче Лиги Наций А сбораная Украины на выезде сыграет против Испании. Группа A4: Швейцария, Испания, Украина, Германия
Стали известные стартовые составы команд на этот поединок.
Сборная Украини: Пятов - Михайличенко, Кривцов, Матвиенко, Тымчик - Харатин, Малиновский - Марлос, Зинченко, Ярмоленко - Яремчук
Сборная Испании: де Хеа - Навас - Рамос - Пау Торрес - Регилон - Дани Ольмо - Родри - Алькантара - Мерино - Фати - Морено.
Начало матча - 21:45.
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Комментарии (35)
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Valerii_Krykun (Wroclaw)
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ymscik (Херсон)
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alex69 (Париж)
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