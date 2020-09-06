  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Составы на матч Испания - Украина. Харатин и Яремчук в старте
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Составы на матч Испания - Украина. Харатин и Яремчук в старте

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

В испанцев с первых минут выйдет 17-летний Фати

Составы на матч Испания - Украина. Харатин и Яремчук в старте
Новина українською

В матче Лиги Наций А сбораная Украины на выезде сыграет против Испании. Группа A4: Швейцария, Испания, Украина, Германия

Стали известные стартовые составы команд на этот поединок.

Сборная Украини: Пятов - Михайличенко, Кривцов, Матвиенко, Тымчик - Харатин, Малиновский - Марлос, Зинченко, Ярмоленко - Яремчук

Сборная Испании: де Хеа - Навас - Рамос - Пау Торрес - Регилон - Дани Ольмо - Родри - Алькантара - Мерино - Фати - Морено.

Начало матча - 21:45.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины Лига Наций сборная Испании
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (35)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Valerii_Krykun (Wroclaw)
06.09.2020 в 21:54
Браво Шева ізпоганив Луніну старт сезону
Ответить
0
0
avatar
ymscik (Херсон)
06.09.2020 в 21:52
Увидел перепуганное лицо Кривцова, понял, дела не будет.
Ответить
0
0
alex69 (Париж)
06.09.2020 в 21:52
!!!!!???
Ответить
0
0
alex69 (Париж)
06.09.2020 в 21:51
Кривцов ржавый дол*бое*б!!!
Ответить
0
0
vlotko (Броди)
06.09.2020 в 21:50
Всі воротарі помиляються і ще не відомо як буде помилятися Лунін на очах Реала в якому він прагне грати.
Ответить
0
0
vlotko (Броди)
06.09.2020 в 21:44
А якщо Лунін не заграє , то яка його перспектива в Реалі?
Ответить
0
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
06.09.2020 в 21:40
Бнз Степаненка важко буде. Але добре, що хоча б Коноплянки немає
Ответить
0
0
госпітальєр (львів)
06.09.2020 в 21:35
для чого виходити проти іспанії,коли на воротах п"ятов ? шева,шева... скільки років тому п"ятов нормально грав ?
Ответить
+1
0
lexx111111 (Днепропетровск)
06.09.2020 в 21:30
В этом матче, думаю, залетит нам много голов. Пусть уж лучше Пятов их пропускает, чем Лунин. Ставка Испания Б1,5 стопудово сыграет!
Ответить
0
-2
Термит (Киев)
06.09.2020 в 21:28
Стратегия на эту лигу наций проста - 1-е место нам не светит, между 2-м и 3-м разницы никакой нет. Чтобы не вылететь из лиги А, нужно 2 раза обыгрывать Швейцарию - и дело сделано. 7 очков против Германии и Испании она не наберет. Половина задачи уже выполнена, игры с Испанией и Германией - действительно товарищеские, почему бы перспективных не обкатать, Лунина в том числе? Вряд ли нужно Пятова основным на Евро наигрывать, через год он лучше не станет...
Ответить
+3
0
skif1927 (Динамо)
06.09.2020 в 21:23
Чмо обоссаное в воротах, значит нам забьют много...
Ответить
+3
-3
Alex Sunchez
06.09.2020 в 21:30
да чмо здесь только ты, кстате такие му.ки и позорят ДК больше чем кто либо.
Ответить
+2
-2
lajkonik
06.09.2020 в 21:36
спать иди - завтра в садик
Ответить
0
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
06.09.2020 в 21:23
Зрозуміло, що ми можемо писати, що завгодно, але за результат буде відповідати Шевченко Але два питання? 1) П'ятов? Невже не можна підтримати Луніна, найближчу перспективу збірної? 2) Ярмоленко! Так Андрій показав гарну гру, утім ми пам'ятаємо, що АЯ ніколи не міг відпрацювати на всі СТО два матчі за тиждень Невже не можна було дати тому ж Циганкову перший тайм відбігати... відпахати. Це питання того ж рівня, не можна людині триста наливати, коли він ледь 150 витримує
Ответить
+3
-1
skif1927 (Динамо)
06.09.2020 в 21:29
Ярмоленко кращий гравець збірної, як його можна прибрати ?
Ответить
+2
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
06.09.2020 в 21:39
Я теж вважаю Ярмоленко кращим! Але зазвичай він другу гру "провалює"... А після такої самовіддачі у першій цей ризик збільшується в рази. Хоч один тайм ще може відіграти... Ну не бажаю, щоб після другого матчу винен був він, що не зміг вистрибнути вище голови.
+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
06.09.2020 в 21:19
Лунін - це розпіарений посередній воротар. За два роки так толком ніде й не заграв. Який нах Реал...
Ответить
+1
-4
тутти-10 (Сумська область)
06.09.2020 в 21:19
Сьогоднішня гра може ввійти в історію нашої збірної. Можу помиляятися, та здається що, це ПЕРША гра нашої збірної де у стартовому складі вийде більше половини легіонерів. І взагалі одночасно на полі у нас ніколи не було більше половини гравців НЕ з нашого чемпіонату. Тож, якщо з таким складом суддя дасть стартовий свисток, то зі святом нас усіх!) Це буде історична гра!)
Ответить
0
0
Alex Sunchez
06.09.2020 в 21:13
А когда собственно последний раз играл Лунин? То что его реал купил? так это ничего не означает. Матчи он проводил только в арендах и там особо не блистал. Сыграл бы за реал матчей 10 тогда можно было о чем то говорить. Да и думаю там не физруки в штабе сидят кто есть по сильней того и выпускают.
Ответить
+3
-3
Dimka26 (Чернигов)
06.09.2020 в 21:17
В Сегунде за Овьедо. Но уровень ли это? Да, практика игровая была, но в таких матчах ответственных неизвестно что может быть
Ответить
+1
-1
Alex Sunchez
06.09.2020 в 21:19
да я как то смотрел пол матча, он то в аут выбьет то прям на игрока соперника. Это шило на мыло менять, из + только что он молодой. Практики у него очень мало а это для воротника главное.
+1
-1
avatar
jnp49 (ОДЕССА)
06.09.2020 в 21:08
Думаю Пятов - это ошибка Шевченко. Впрочем - посмотрим...
Ответить
+3
-2
alex 66 (Кременчуг)
06.09.2020 в 21:04
Кроме матча с Португезами (а тогда мы были в форме ух!)мы вторую игру плавим, тяжелые навек. Сегодня чуйка, что будет тоже самое+ аэропорт без массажей(Малина писал), Степы нету, Пятов в дырке....Фарта нам, но буки в нас не верят
Ответить
+2
-2
alex 66 (Кременчуг)
06.09.2020 в 21:14
И еще Ярмола "сдохнет" через 15-20 мин, он еле 1й матч выбегал. Конкистадоры нас будут возить....
Ответить
+2
-3
фрілансер (Львів)
06.09.2020 в 21:00
Чому букмекери не приймають ставки, скільки ляпів зробить П"ятов!? і хто проб"є де Хеа!?
Ответить
+3
0
Wertu098 (8-2 -красота)
06.09.2020 в 20:58
А говорил Шева ,что даст шанс молодёжи!..или ляпов молодой и перспективный?..когда же давть шанс Лунину если не в полутоварищеских матчах?
Ответить
+5
0
alex 66 (Кременчуг)
06.09.2020 в 20:56
Шевааааааааааа! Да услышь ты нас, Лунина на дырку поставь.
Ответить
+6
-2
Dimka26 (Чернигов)
06.09.2020 в 20:53
За Харатина ссыкотненько. Кажись, это дебют за сборную да и против такой команды...
Ответить
+2
0
Термит (Киев)
06.09.2020 в 21:44
Да, еще и против Алькантары - это жесть!
Ответить
0
0
Хиденг (Днепр)
06.09.2020 в 20:46
Пятооов!!!
Ответить
+3
-3
аалекс ( Крым)
06.09.2020 в 20:42
Конечно же не нам советовать Шеве, кого ставить в ворота, но я, как и немалая часть болел, думаю, что в товарищеских играх нужно было пробовать Лунина.
Ответить
+5
0
FC Energy (Новая Каховка)
06.09.2020 в 20:37
Почему не Лунин? Уважаю Пятова, но выбор не ясен
Ответить
+6
-1
Dr. House (Подолье)
06.09.2020 в 20:37
Всё же Шева побоялся поставить Лунина в основу. Как бы не пожалел потом... Тьфу-тьфу-тьфу....
Ответить
+7
-1
blumtf (Сумы)
06.09.2020 в 20:36
С такой Испанией очень даже можно играть!
Ответить
+1
-3
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
06.09.2020 в 20:39
Играть можно со всеми),вопрос с каким счетом закончится матч
Ответить
+4
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...