Составы на матч Испания - Украина. Харатин и Яремчук в старте

Стратегия на эту лигу наций проста - 1-е место нам не светит, между 2-м и 3-м разницы никакой нет. Чтобы не вылететь из лиги А, нужно 2 раза обыгрывать Швейцарию - и дело сделано. 7 очков против Германии и Испании она не наберет. Половина задачи уже выполнена, игры с Испанией и Германией - действительно товарищеские, почему бы перспективных не обкатать, Лунина в том числе? Вряд ли нужно Пятова основным на Евро наигрывать, через год он лучше не станет...