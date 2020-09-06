Игорь Харатин дебютирует за сборную Украины в матче с Испанией

В матче Лиги Наций А сборная Украины на выезде сыграет против Испании. Группа A4: Швейцария, Испания, Украина, Германия

В стартовом составе украинской команды выйдет опорный полузащитник "Ференцвароша" Игорь Харатин. Этот поединок станет для 25-летнего хавбека дебютным в составе нашей национальной сборной.

Харатин на поле займет место Тараса Степаненко - игрок донецкого "Шахтера" накануне травмировал колено .

Игорь станет 25-м футболистом в национальной сборной Украины, который дебютирует под руководством Андрея Шевченко.

Начало поединка - 21:45. За ходом встречи следите с помощью нашей онлайн-текстовой трансляции.