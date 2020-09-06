  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Игорь Харатин дебютирует за сборную Украины в матче с Испанией
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игорь Харатин дебютирует за сборную Украины в матче с Испанией

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

25-й новичок сборной при Шевченко

Игорь Харатин дебютирует за сборную Украины в матче с Испанией
Новина українською

В матче Лиги Наций А сборная Украины на выезде сыграет против Испании. Группа A4: Швейцария, Испания, Украина, Германия

В стартовом составе украинской команды выйдет опорный полузащитник "Ференцвароша" Игорь Харатин. Этот поединок станет для 25-летнего хавбека дебютным в составе нашей национальной сборной.

Харатин на поле займет место Тараса Степаненко - игрок донецкого "Шахтера" накануне травмировал колено.

Игорь станет 25-м футболистом в национальной сборной Украины, который дебютирует под руководством Андрея Шевченко.

Начало поединка - 21:45. За ходом встречи следите с помощью нашей онлайн-текстовой трансляции.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины Игорь Харатин Лига Наций Ференцварош (Будапешт)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Термит (Киев)
06.09.2020 в 21:34
Как говорил товарищ прапорщик: Что главное в танке - дуло, гусеницы, броня? - нет! Главное в танке - не обосраться!!!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...