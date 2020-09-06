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Игорь Харатин дебютирует за сборную Украины в матче с Испанией
25-й новичок сборной при Шевченко
В матче Лиги Наций А сборная Украины на выезде сыграет против Испании. Группа A4: Швейцария, Испания, Украина, Германия
Харатин на поле займет место Тараса Степаненко - игрок донецкого "Шахтера" накануне
Игорь станет 25-м футболистом в национальной сборной Украины, который дебютирует под руководством Андрея Шевченко.
Начало поединка - 21:45. За ходом встречи следите с помощью нашей онлайн-текстовой трансляции.