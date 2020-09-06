Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины проиграла впервые с ноября 2018-го года
Тогда украинцы уступили сборной Словакии
В рамках Лиги Наций дивизиона А
Таким образом, беспроигрышная серия украинской команды прервалась на отметке в 12 матчей.
В последний раз до сегодняшнего дня сборная Украины проигрывала 16-го ноября 2018-го года - подопечные Андрея Шевченка тогда потерпели поражения 1:4 от Словакии в поединке Лиги Наций.
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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
06.09.2020 в 23:45
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simargl (Чернигов)
06.09.2020 в 23:39
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Саша AS80 (Харків)
06.09.2020 в 23:37
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