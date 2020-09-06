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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины проиграла впервые с ноября 2018-го года

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Тогда украинцы уступили сборной Словакии

Сборная Украины проиграла впервые с ноября 2018-го года
Новина українською

В рамках Лиги Наций дивизиона А сборная Украины на выезде проиграла сборной Испании со счетом 0:4.

Таким образом, беспроигрышная серия украинской команды прервалась на отметке в 12 матчей.

В последний раз до сегодняшнего дня сборная Украины проигрывала 16-го ноября 2018-го года - подопечные Андрея Шевченка тогда потерпели поражения 1:4 от Словакии в поединке Лиги Наций.

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В статье: сборная Украины Лига Наций сборная Испании сборная Словакии
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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
06.09.2020 в 23:45
Шева --как говорит Физрук Ротань главное не победа а подготовить молодёжку (которую он угробил) для главной команды-- так что на евро вы одна из сильных команд
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0
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simargl (Чернигов)
06.09.2020 в 23:39
Зато красиво проиграла !! Всего 4-0 .
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+1
0
Саша AS80 (Харків)
06.09.2020 в 23:37
Наше місце в групі Б...Краще там на рівних грати , чим так позоритися... З німцями буде таке саме...
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+2
-3


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