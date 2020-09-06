Сборная Украины проиграла впервые с ноября 2018-го года

В рамках Лиги Наций дивизиона А сборная Украины на выезде проиграла сборной Испании со счетом 0:4.

Таким образом, беспроигрышная серия украинской команды прервалась на отметке в 12 матчей.

В последний раз до сегодняшнего дня сборная Украины проигрывала 16-го ноября 2018-го года - подопечные Андрея Шевченка тогда потерпели поражения 1:4 от Словакии в поединке Лиги Наций.