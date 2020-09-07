Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шевченко потерпел самое крупное поражение у руля сборной Украины
До этого самым крупным было от Словакии - 1:4
В рамках Лиги Наций дивизиона А сборная Украины на выезде проиграла сборной Испании со счетом 0:4.
Это поражение стало самым большим для Андрея Шевченко за период работы на посту главного тренера первой команды страны.
До сегодняшнего дня самое крупное поражение было от сборной Словакии -
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
megrivan (Курячі Лози)
07.09.2020 в 00:26
Ответить
+1
-1
alex.belogubko (одесса)
07.09.2020 в 00:11
Ответить
+2
-6
Lion Killer (Львів)
07.09.2020 в 00:17
Ответить
+3
-2
alex.belogubko (одесса)
07.09.2020 в 00:39
+1
0
1_Rui_3 (Винница)
07.09.2020 в 01:07
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...