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Национальная сборная Украины

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Шевченко потерпел самое крупное поражение у руля сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

До этого самым крупным было от Словакии - 1:4

Шевченко потерпел самое крупное поражение у руля сборной Украины
Новина українською

В рамках Лиги Наций дивизиона А сборная Украины на выезде проиграла сборной Испании со счетом 0:4.

Это поражение стало самым большим для Андрея Шевченко за период работы на посту главного тренера первой команды страны.

До сегодняшнего дня самое крупное поражение было от сборной Словакии - 16-го ноября 2018-го года в рамках Лиги Наций.

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В статье: Андрей Шевченко сборная Украины Лига Наций сборная Испании
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Комментарии (5)
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megrivan (Курячі Лози)
07.09.2020 в 00:26
Эх, у меня были такие надежды на Витю Коваленко! Щас выйдет, думаю, да как даст!!! Не оправдал, не оправдал...
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+1
-1
alex.belogubko (одесса)
07.09.2020 в 00:11
Шева --Физрук Ротань готовит игроков для 1 сборной --которых он уже угробил так что не жди пока молодёжь --надо срочно убирать пустышку Русика
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+2
-6
Lion Killer (Львів)
07.09.2020 в 00:17
Шановнй експерте, 1а поразка за останні 11 матчів. Може, чуток включити сіру речеовину перед тим як поливати коричнивою?
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+3
-2
alex.belogubko (одесса)
07.09.2020 в 00:39
черт деревенский читай внимательней --написано за Ротаня а не за Шеву
+1
0
1_Rui_3 (Винница)
07.09.2020 в 01:07
За 12* матчів
0
0


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