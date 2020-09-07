  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Александр Зинченко: Хорошо, что такой провал произошел сейчас, а не на Евро
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александр Зинченко: Хорошо, что такой провал произошел сейчас, а не на Евро

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Украинский хавбек подвел итоги разгромного поражения от испанцев

Александр Зинченко: Хорошо, что такой провал произошел сейчас, а не на Евро
Новина українською

Полузащитник национальной сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал поражение от Испании в рамках Лиги Наций.

- Все сегодня было очевидно. Нам есть куда расти. Мы допустили большое количество ошибок, сказалось не лучшее наше физическое состояние. Но самое главное, что Испания играет на другом уровне. Мы тоже хотим этого. Но у нас впереди много работы, чтобы этого достичь. Хорошо, что такой провал произошел сейчас, а не на Евро.

- Можно ли сравнить прессинг в исполнении Швейцарии и Испании?

- Швейцарцы играли по другой схеме, у них были три центральных защитника, а фланговые защитники располагались очень высоко. Испанцы больше отходили в середину поля и ждали момента, когда нас закрывать, ожидали наших ошибок. Они создавали численное преимущество на отдельных участках и отбирали мяч, а затем грамотно использовали лазейки в нашем защите.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины Лига Наций Александр Зинченко сборная Испании
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Po4eson (Одесса)
07.09.2020 в 01:35
Плохо, Саша, действует жена на тебя. Любовь любовью, а работа работой. Не будет работы - и любовь пройдет
Ответить
+1
0
winter (Berlin)
07.09.2020 в 01:26
Зінченко найгірший сьогодні, після Кривцова.
Ответить
+2
0
avatar
svat1303 (Днепр)
07.09.2020 в 01:23
У тебя всё впереди.Шоб на евро ещё больше не глотнули.
Ответить
+1
0
alex.belogubko (одесса)
07.09.2020 в 01:07
Щвейцария сыграла с немцами ничью --посмотрим как вы сыграете --на поле надо работать а не ходить и улыбаться как сегодня делал ты и вся команда только без улыбок --за такую игру надо штрафовать как за плохую работу рабочих
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...