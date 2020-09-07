Александр Зинченко: Хорошо, что такой провал произошел сейчас, а не на Евро

Полузащитник национальной сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал поражение от Испании в рамках Лиги Наций.

- Все сегодня было очевидно. Нам есть куда расти. Мы допустили большое количество ошибок, сказалось не лучшее наше физическое состояние. Но самое главное, что Испания играет на другом уровне. Мы тоже хотим этого. Но у нас впереди много работы, чтобы этого достичь. Хорошо, что такой провал произошел сейчас, а не на Евро.

- Можно ли сравнить прессинг в исполнении Швейцарии и Испании?

- Швейцарцы играли по другой схеме, у них были три центральных защитника, а фланговые защитники располагались очень высоко. Испанцы больше отходили в середину поля и ждали момента, когда нас закрывать, ожидали наших ошибок. Они создавали численное преимущество на отдельных участках и отбирали мяч, а затем грамотно использовали лазейки в нашем защите.