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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Шевчук не узнает сборную Украины после карантина: Многие себя запустили

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Но не верит, что есть разница в потенциале

Шевчук не узнает сборную Украины после карантина: Многие себя запустили
Новина українською

В прошлом игрок национальной сборной Украины, а сегодня тренер и телеэксперт Вячеслав Шевчук на ТК Футбол подытожил разгромное поражение сине-желтых от Испании (0:4) во 2 туре Лиги Наций.

Молодые игроки имеют смотреть на [Серхио] Рамоса. Он показывает, как надо относиться к своему телу. Он постоянно показывает, как тренируется на отдыхе, держит себя в тонусе.

Нашу сборную очень сильно повлиял карантин. Я не узнаю нашу сборную после карантина. Затерялось всего, многие просто себя запустили.

Очень важно, чтобы каждый игрок оставался внутри профессионалом, занимался и готовил себя к тренировочному процессу.

И я не верю, что наши игроки по потенциалу намного хуже испанцев.

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В статье: Вячеслав Шевчук Украина Испания Лига Наций
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Источник:
Великий футбол
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Комментарии (3)
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ElvisSuperStar007 (Хуст)
07.09.2020 в 10:34
со швейцарией они контролили дома 30% мяча с испание тоже 30% Швейцария оказалась физически готова к Германии
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ElvisSuperStar007 (Хуст)
07.09.2020 в 10:34
ну проиграли бы испании итак все это осознавали, но так безвольно . тупо отбиватся весь матчь все в воротах, а толку. Хоть бы одну нормальную атаку создали у испании по сути ноунеймы вышли ну елы палы вас Дети 18 летние возят!
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skif1927 (Динамо)
07.09.2020 в 10:11
А хто ці "многіє", по ахмет тв говорити заборонено... .
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