Шевчук не узнает сборную Украины после карантина: Многие себя запустили

В прошлом игрок национальной сборной Украины, а сегодня тренер и телеэксперт Вячеслав Шевчук на ТК Футбол подытожил разгромное поражение сине-желтых от Испании (0:4) во 2 туре Лиги Наций.

Молодые игроки имеют смотреть на [Серхио] Рамоса. Он показывает, как надо относиться к своему телу. Он постоянно показывает, как тренируется на отдыхе, держит себя в тонусе.

Нашу сборную очень сильно повлиял карантин. Я не узнаю нашу сборную после карантина. Затерялось всего, многие просто себя запустили.

Очень важно, чтобы каждый игрок оставался внутри профессионалом, занимался и готовил себя к тренировочному процессу.

И я не верю, что наши игроки по потенциалу намного хуже испанцев.