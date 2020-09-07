Шевченко: Есть месяц для размышлений, может что-то перестроим в будущем

Наставник национальной сборной Украины Андрей Шевченко в послематчевом комментарии ТК Футбол подытожил поражение от Испании 0:4.

Второй матч для нас на таком уровне был очень тяжелым. Игроки отдали все, что могли, на поле. К сожалению, уровень и интенсивность нашего чемпионата не позволяет играть два матча подряд [на таком уровне]. Испания - суперкоманда с игроками высокого уровня, как и Германия, и Швейцария. Было трудно подойти физически к Испании после матча со Швейцарией. Мы попытались сделать небольшую ротацию. Сегодняшний уровень, куда мы попали, он очень высокий. Пытались сбалансировать состав. К игрокам претензий нет. Они отдали все. Но этот уровень слишком отличался для нас.

Главного тренера спросили, сказалась ли отсутствие Тараса Степаненко, у которого повреждение колена.