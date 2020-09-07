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Национальная сборная Украины

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Шевченко: Есть месяц для размышлений, может что-то перестроим в будущем

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Выделил фактор Степаненко и "физику"

Шевченко: Есть месяц для размышлений, может что-то перестроим в будущем
Новина українською

Наставник национальной сборной Украины Андрей Шевченко в послематчевом комментарии ТК Футбол подытожил поражение от Испании 0:4.

Второй матч для нас на таком уровне был очень тяжелым. Игроки отдали все, что могли, на поле. К сожалению, уровень и интенсивность нашего чемпионата не позволяет играть два матча подряд [на таком уровне]. Испания - суперкоманда с игроками высокого уровня, как и Германия, и Швейцария. Было трудно подойти физически к Испании после матча со Швейцарией.

Мы попытались сделать небольшую ротацию. Сегодняшний уровень, куда мы попали, он очень высокий. Пытались сбалансировать состав. К игрокам претензий нет. Они отдали все. Но этот уровень слишком отличался для нас.

Главного тренера спросили, сказалась ли отсутствие Тараса Степаненко, у которого повреждение колена.

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Предоставили шанс новым игрокам при отсутствии Степаненко. Тарас - важный игрок для нас. Но сегодня ни одна из замен не смогла бы перевернуть матч. Была большая разница в плане «физики». Испанцы были свежими, двигались, скорее принимали решения. Нам было сложно восстановиться после Швейцарии.

Мы знали, что Испания всегда прессингует. На линии мяча 4-5 игроков, очень хорошо страхуют. Мы пытались по-разному выходить. Из-за разного пас, разнообразие включили. Но Испания в этом плане переиграла нас.

Считаю, что теперь есть много информации для нас. Мы ставим большие требования перед игроками. Может, перестроим в будущем. Нас в следующем месяце ждут Франция, Германия и Испания. Будем пытаться конкурировать. Есть месяц для размышлений - как конкурировать.

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В статье: Тарас Степаненко Андрей Шевченко Украина Испания Лига Наций
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (5)
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госпітальєр (львів)
07.09.2020 в 10:47
свій тренерський геній шева показав,з п"ятовим,кривцовим (3 голи його ),тактикою,настроєм гравців,чому швейцарія класно відіграла з німцями і мала всі шанси взяти 3 очки ? то не вони грали з нами ?
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beatles (Крижопіль)
07.09.2020 в 10:44
Итак, вторая встреча Украина-Испания состоялась, Шевченко-таки прислушался к мнению болельщиков им заменил в воротах Пятова на Лунина и о чудо, Украина выиграла 4-0! Во что значит ключевая фигура в сборной! Ура, товарищи!
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Инспектор ( )
07.09.2020 в 10:43
Как перестраивать фундамент? Ноу-хау по украински.
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ElvisSuperStar007 (Хуст)
07.09.2020 в 10:36
например Лунина наконец начнем ставить в основу!
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+2
0
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beatles (Крижопіль)
07.09.2020 в 10:43
кому что, а голый о бане! (с)
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0
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