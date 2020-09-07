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Шевченко: Есть месяц для размышлений, может что-то перестроим в будущем
Выделил фактор Степаненко и "физику"
Наставник национальной сборной
Второй матч для нас на таком уровне был очень тяжелым. Игроки отдали все, что могли, на поле. К сожалению, уровень и интенсивность нашего чемпионата не позволяет играть два матча подряд [на таком уровне]. Испания - суперкоманда с игроками высокого уровня, как и Германия, и Швейцария. Было трудно подойти физически к Испании после матча со Швейцарией.
Мы попытались сделать небольшую ротацию. Сегодняшний уровень, куда мы попали, он очень высокий. Пытались сбалансировать состав. К игрокам претензий нет. Они отдали все. Но этот уровень слишком отличался для нас.
Главного тренера спросили, сказалась ли отсутствие Тараса Степаненко, у которого повреждение колена.
Предоставили шанс новым игрокам при отсутствии Степаненко. Тарас - важный игрок для нас. Но сегодня ни одна из замен не смогла бы перевернуть матч. Была большая разница в плане «физики». Испанцы были свежими, двигались, скорее принимали решения. Нам было сложно восстановиться после Швейцарии.
Мы знали, что Испания всегда прессингует. На линии мяча 4-5 игроков, очень хорошо страхуют. Мы пытались по-разному выходить. Из-за разного пас, разнообразие включили. Но Испания в этом плане переиграла нас.
Считаю, что теперь есть много информации для нас. Мы ставим большие требования перед игроками. Может, перестроим в будущем. Нас в следующем месяце ждут Франция, Германия и Испания. Будем пытаться конкурировать. Есть месяц для размышлений - как конкурировать.