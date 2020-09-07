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Национальная сборная Украины

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Худший матч Шевченко? Почему так произошло

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Испания - Украина 4:0. Тактический анализ матча

Худший матч Шевченко? Почему так произошло
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Прежде всего, вспомним, что Украина уже проигрывала с крупным счетом при тренерстве Андрея Шевченко. Проигрывала куда более скромному сопернику, а потом выходила на другие матчи и давала результат при миловидной игре. Есть соблазн сказать, что провалы иногда случаются, но надо смотреть на ситуацию шире и не объяснять неудачу единичным случаем.

Поражение от Словакии 1:4 (в первом абзаце речь идет именно о нем) было как раз классическим стечением обстоятельств. Тогда украинцы уже выполнили все задачи в Лиге наций 2019/20 и тренерский штаб решил поэкспериментировать с составом и тактикой. Ну, пусть кадровое наполнение – присутствие в составе Пластуна, Борячука, Бурды не может быть оправданием. А вот эксперименты с тактикой – вполне. Сборная Украины тогда пыталась взять на вооружение игру с тремя центральными защитниками. А Евгений Коноплянка играл в центре под двумя номинальными нападающими - Борячуком и Цыганковым.

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Больше никогда Андрей Шевченко не играл в такой формации. А вот вчерашнее тактическое расположение не было новинкой. Номинально в составе был нападающий, но он должен был закрывать левый фланг полузащиты. На острие должен был оказываться номинальный полузащитник Марлос. Формация с фальшивой "девяткой" однажды уже поразила точным выстрелом – в похожем стиле Украине год назад одолела Португалию на НСК "Олимпийский".

Но на этот раз шансов на успех не было никаких. И дело, наверное, не в отсутствии Степаненко. Свою роль сыграла плохая индивидуальная форма отдельных футболистов: Зинченко плохо играл и против Швейцарии, плохо играл и вчера. Для Малиновского неудобный такой стиль соперников. Игорь Харатин – дебютант и этим все сказано.

Заметили, что в контексте анализа игры сборной Украины назвали лишь несколько фамилий? Дело в том, что ключевым оказалось поражение украинцев в центре поля. Достаточно взглянуть на карту выполненных передач и визуально сравнить количество совершенных пасов на своей и чужой половинах поля.

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Бросается в глаза дисбаланс, не так ли?

Вывод? Украина не могла перейти центр поля. Это подтверждается и индивидуальной статистикой футболистов. Лучшими по количеству выполненных передач являются Александр Зинченко, Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов. Центральный полузащитник, голкипер и два центральных защитника. Яремчук, Марлос и Ярмоленко касались мяча лишь в редких случаях.

(Анти) Герой футбольного дня. Андрей Пятов

Харатин не осуществил ни одного отбора, почти не держал мяч в ногах. У него высокий показатель точности передач, но он обусловлен малым количеством выполненных пасов – только 24. Следовательно, большая нагрузка падала на Зинченко и Малиновского, а также – на центральных защитников. И все они ошибались индивидуально (об этом будет отдельный разговор).

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Игорь Харатин почти не находился с мячом на чужой половине поля

Игру фланговых защитников хорошо описал после матча Богдан Михайличенко. Другие комментарии здесь излишни: "90 минут работал в защите. Очень тяжело. Они вдвоем приходят на фланг и... очень трудно. Ты бежишь на одного игрока, он отдает другому. И так всю игру". Испанская сборная находится на стадии перестройки и смены поколений, однако такие вещи как страхование, удвоение флангов, насыщение зон доведены до автоматизма. У Тымчика с Михайличенко неплохая индивидуальная статистика, но она, как и в случае с Пятовым, не изображает истины. Ребята все время были в огне, поэтому вынуждены были действовать интенсивно. Но эта интенсивность касалась исключительно работы на своей половине поля.

Собственно, это (интенсивная работа команды на своей половине поля) – как один из вариантов противодействия сильному сопернику, но этот вариант требует минимизации индивидуальных ошибок. А что могло случиться у сборной Украины с Андреем Пятовым и Сергеем Кривцовым? О первом мы уже писали – плохо играл в пас, плохо защищал линию ворот. Второй привез пенальти уже на второй минуте, поведясь на обычный финт юного мальчика, а потом даже не попытался выставить корпус в борьбе с Серхио Рамосом. Два пропущенных к тридцатой минуты – и ты обречен.

Про Яремчука, Марлоса, Ярмоленко уже говорили – они были отрезаны от остальной команды. И в этом, по большому счету, не их вина. Стоит уделить внимание Сергею Сидорчуку, который за 27-м минут пребывания на поле совершил почти столько же касаний к мячу, как Харатин – за 63-и (на пять меньше, если быть точным). С пятнадцати передач Сергей отдал лишь одну неточную, совершил два отборы мяча – это столько же, сколько все трое центральных полузащитников (Зинченко, Малиновский и Харатин) вместе взятых за весь матч. Не допустил ни одной потери. Возможно, было бы лучше его выпустить со старта, а не Харатина.

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Украина проиграла заслуженно. И разгромный счет – также заслуженный. Но не стоит говорить о том, что вчерашняя игра – это показатель истинного уровня команды Андрея Шевченко (как и не случайное стечение обстоятельств). Мы видели матч против Португалии, мы видели второй тайм товарищеского поединка с Италией в Генуе (автор вживую наблюдал за ним) – в этих матчах было заметно, что Украина способна играть на равных с топ-сборными. Сентябрь 2020-го – просто не лучшее время для команды Андрея Шевченко. Возможно, сказывается изнурительный клубный сезон, возможно, структуру разрушили индивидуальные ошибки лидеров команды, возможно, коллектив просто вошел в такую фазу цикла, когда невозможно избежать спада. К счастью, к чемпионату Европы еще достаточно времени, а впереди еще как минимум четыре матча с сильными соперниками.

Будет возможность исправить ошибки.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Испания Лига Наций
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Комментарии (17)
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ratio (Дн-жинск)
07.09.2020 в 14:14
Печально то, что ради вчерашнего безобразия был сломан старт ЧУ и нормальная подготовка к еврокубкам.И еще надо заметить- у испанцев еще и чемп не начался, а немцы к октябрю уже вкатятся в сезон.
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+1
-1
Valerii_Krykun (Wroclaw)
07.09.2020 в 14:11
Вина тільки тренера.Шевченко місяць нив ,що сильна група і бла бла бла...Так будемо ще 50 років набиратися досвіду поки якась Португалія , Греція не дай Бог к.ац.а.п.і.я будуть вигравать ЧЄ.А ми досвіду набираємось.
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+1
-1
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Cannabis Sativa (Луцк)
07.09.2020 в 14:02
Іноді треба бігати і пресингувати. Позиційна гра пішки себе вже вичерпала. Так канало в 2018-2019 роках, в 2020 і в майбутньому таке вже не проканає. Тим більше, суперники встигли вивчити принцип гри нашої збірної.
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+1
-1
мы за динамо (киев)
07.09.2020 в 13:36
а попереду розлючені гестапівці, пардон німці.
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+2
-2
Kolibri (Киевоград)
07.09.2020 в 13:34
Потому что Коноплянку не выставил на игру))))
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+1
-2
VladKoval61 (Херсон)
07.09.2020 в 13:34
просто испанци намного сильнее украини
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+3
-3
Valerii_Krykun (Wroclaw)
07.09.2020 в 14:02
Чим?
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+2
0
мы за динамо (киев)
07.09.2020 в 13:19
після гри з швейцарцями тут такі діфірамби співали шо в мене вуха позакладало. а в тій грі вже було видно шо команда розібрана. ну шось там нагарцював ярмола, вдало тупо ляпнув і забив зіна. те ж саме тільки не забив маліна. а володіння мяча 70х30. за ляпова помовчу. захист шд стабільно з року в рік сипеться під тиском середньокваліфікованого нападу, а від сильного топового гарантовано пожежа. два опорника так і просилось на поле. і вважаю бокс ту бокс геть був би не лишнім. а так вже з першої хвилині іспанці корриду у нашому карному майдачику влаштували, биків шд пикою по газону пацанва тягала.чистий тренерський прорахунок.
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+4
0
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Cannabis Sativa (Луцк)
07.09.2020 в 14:07
Згоден! Гру програв, насамперед, Шевченко. Програв тактично. Так, іспанці апріорі сильніші. Але за умови вдало обраної тактики могло бути і 1:2 замість 0:4
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+2
0
мы за динамо (киев)
07.09.2020 в 14:20
1;2 не годиться. треба хоча б 0;0
0
0
avatar
Инспектор ( )
07.09.2020 в 13:06
Ла Лига-топ 5.УПЛ -без комментов. Ребята, да каждый испанец на своей позиции дороже нашего на той же позиции в 3-4 раза по минимуму. Что не ясно?
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+3
-1
alex.belogubko (одесса)
07.09.2020 в 12:47
Ротань готовит молодых игроков в 1 сборную ---мы победим (шутка)этот угробил молодёжку и все чиновники молчат --всё им подходит а потом так играют на евроиграх--гнать его надо
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+1
-1
Po4eson (Одесса)
07.09.2020 в 12:38
Ничего страшного не произошло. В октябре отквитаемся, предварительно промариновав испанцев в аэропорту до 3х ночи. Наши таможеники смогут включить "неадекватов" и искать тоже что либо. А по игре - Шевченко придумает как и немцев и испанцев обыграть. Верим
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+3
-2
alex 66 (Кременчуг)
07.09.2020 в 13:37
Так это же надо еще погранцов и таможню предупредить, а то будут вежливо и честно выполнять свою работу, а там и хлеб соль поднесут.
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0
-3
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usovvictor (Kharkov)
07.09.2020 в 12:33
...позволю не согласится по Степаненко. Именно он в силу своего неуступчивого характера давал защите проср..., простите задавал тон ей, выдвигая "отрезанных" нападающих на позиции, да и в штрафной Рамос и и иже не чувствовали себя так уютно. Т.к. не было "заряжающего", то и нападение ударилось в "пассивность", которая охватила почти весь состав. Некому было подзатыльники раздавать, "масса" бегала по полю. Пятов на якоре, остальные в "либерду" сыграли, в то время, когда Рамос "подкреплял" своих, давая им шанс играть на "вынос". Проигрыш бы имел место, но не так бесхарактерно и не с таким счетом..., а кто там "набегал" и как - это статистика. 3 выхода и 3 гола не о чем не говорит...?
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+2
-2
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beatles (Крижопіль)
07.09.2020 в 14:00
Именно Степаненко "отодвигал" линию от Кривцова, который у нас не фонтан, но он один! нет плотного неуступчивого стоппера, линия атаки смещается и медленный Кривцов просто игрок другой лиги! Произошло то,что в самом начале боксер пропустил болезненный удар в нос, а дальше не смог вести партию так как хотел - сопли, слезы, клинчи... теперь над удивить испанцев во втором матче, потому что они к нему подойдут в таком же настроении как наши были после Швейцарии! Почему бы их не загнать в угол?
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-1
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K-Spirit (Киев)
07.09.2020 в 12:10
Проигрывала куда более скромному сопернику, а потом выходила на другие матчи и давала результат при миловидной игре. Миловидная игра - это перл.
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