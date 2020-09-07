Худший матч Шевченко? Почему так произошло

Прежде всего, вспомним, что Украина уже проигрывала с крупным счетом при тренерстве Андрея Шевченко. Проигрывала куда более скромному сопернику, а потом выходила на другие матчи и давала результат при миловидной игре. Есть соблазн сказать, что провалы иногда случаются, но надо смотреть на ситуацию шире и не объяснять неудачу единичным случаем.

Поражение от Словакии 1:4 (в первом абзаце речь идет именно о нем) было как раз классическим стечением обстоятельств. Тогда украинцы уже выполнили все задачи в Лиге наций 2019/20 и тренерский штаб решил поэкспериментировать с составом и тактикой. Ну, пусть кадровое наполнение – присутствие в составе Пластуна, Борячука, Бурды не может быть оправданием. А вот эксперименты с тактикой – вполне. Сборная Украины тогда пыталась взять на вооружение игру с тремя центральными защитниками. А Евгений Коноплянка играл в центре под двумя номинальными нападающими - Борячуком и Цыганковым.

Больше никогда Андрей Шевченко не играл в такой формации. А вот вчерашнее тактическое расположение не было новинкой. Номинально в составе был нападающий, но он должен был закрывать левый фланг полузащиты. На острие должен был оказываться номинальный полузащитник Марлос. Формация с фальшивой "девяткой" однажды уже поразила точным выстрелом – в похожем стиле Украине год назад одолела Португалию на НСК "Олимпийский".

Но на этот раз шансов на успех не было никаких. И дело, наверное, не в отсутствии Степаненко. Свою роль сыграла плохая индивидуальная форма отдельных футболистов: Зинченко плохо играл и против Швейцарии, плохо играл и вчера. Для Малиновского неудобный такой стиль соперников. Игорь Харатин – дебютант и этим все сказано.

Заметили, что в контексте анализа игры сборной Украины назвали лишь несколько фамилий? Дело в том, что ключевым оказалось поражение украинцев в центре поля. Достаточно взглянуть на карту выполненных передач и визуально сравнить количество совершенных пасов на своей и чужой половинах поля.

Бросается в глаза дисбаланс, не так ли?

Вывод? Украина не могла перейти центр поля. Это подтверждается и индивидуальной статистикой футболистов. Лучшими по количеству выполненных передач являются Александр Зинченко, Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов. Центральный полузащитник, голкипер и два центральных защитника. Яремчук, Марлос и Ярмоленко касались мяча лишь в редких случаях.

(Анти) Герой футбольного дня. Андрей Пятов

Харатин не осуществил ни одного отбора, почти не держал мяч в ногах. У него высокий показатель точности передач, но он обусловлен малым количеством выполненных пасов – только 24. Следовательно, большая нагрузка падала на Зинченко и Малиновского, а также – на центральных защитников. И все они ошибались индивидуально (об этом будет отдельный разговор).

Игорь Харатин почти не находился с мячом на чужой половине поля

Игру фланговых защитников хорошо описал после матча Богдан Михайличенко. Другие комментарии здесь излишни: "90 минут работал в защите. Очень тяжело. Они вдвоем приходят на фланг и... очень трудно. Ты бежишь на одного игрока, он отдает другому. И так всю игру". Испанская сборная находится на стадии перестройки и смены поколений, однако такие вещи как страхование, удвоение флангов, насыщение зон доведены до автоматизма. У Тымчика с Михайличенко неплохая индивидуальная статистика, но она, как и в случае с Пятовым, не изображает истины. Ребята все время были в огне, поэтому вынуждены были действовать интенсивно. Но эта интенсивность касалась исключительно работы на своей половине поля.

Собственно, это (интенсивная работа команды на своей половине поля) – как один из вариантов противодействия сильному сопернику, но этот вариант требует минимизации индивидуальных ошибок. А что могло случиться у сборной Украины с Андреем Пятовым и Сергеем Кривцовым? О первом мы уже писали – плохо играл в пас, плохо защищал линию ворот. Второй привез пенальти уже на второй минуте, поведясь на обычный финт юного мальчика, а потом даже не попытался выставить корпус в борьбе с Серхио Рамосом. Два пропущенных к тридцатой минуты – и ты обречен.

Про Яремчука, Марлоса, Ярмоленко уже говорили – они были отрезаны от остальной команды. И в этом, по большому счету, не их вина. Стоит уделить внимание Сергею Сидорчуку, который за 27-м минут пребывания на поле совершил почти столько же касаний к мячу, как Харатин – за 63-и (на пять меньше, если быть точным). С пятнадцати передач Сергей отдал лишь одну неточную, совершил два отборы мяча – это столько же, сколько все трое центральных полузащитников (Зинченко, Малиновский и Харатин) вместе взятых за весь матч. Не допустил ни одной потери. Возможно, было бы лучше его выпустить со старта, а не Харатина.

Украина проиграла заслуженно. И разгромный счет – также заслуженный. Но не стоит говорить о том, что вчерашняя игра – это показатель истинного уровня команды Андрея Шевченко (как и не случайное стечение обстоятельств). Мы видели матч против Португалии, мы видели второй тайм товарищеского поединка с Италией в Генуе (автор вживую наблюдал за ним) – в этих матчах было заметно, что Украина способна играть на равных с топ-сборными. Сентябрь 2020-го – просто не лучшее время для команды Андрея Шевченко. Возможно, сказывается изнурительный клубный сезон, возможно, структуру разрушили индивидуальные ошибки лидеров команды, возможно, коллектив просто вошел в такую фазу цикла, когда невозможно избежать спада. К счастью, к чемпионату Европы еще достаточно времени, а впереди еще как минимум четыре матча с сильными соперниками.

Будет возможность исправить ошибки.

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