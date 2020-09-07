Виктор Леоненко: Малиновский, Зинченко и Марлос хороши в атаке, но не в отборе

Экс-нападающий киевского "Динамо", а сегодня телеэксперт Виктор Леоненко в эфире ТК Футбол сделал свои выводы из поражения Украины от Испании 0:4.

В игре с Испанией нужно говорить о грубых ошибках. Был ненужный пенальти, затем Рамос перебросил мяч через Пятова. Куча детских ошибок.

Нужно делать выводы и набираться опыта. У нас просто раньше не было таких соперников.

Наши игроки в середине поля практически не умеют отбирать мяч. Малиновский, Зинченко и Марлос хороши в атаке, но не в отборе.