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Виктор Леоненко: Малиновский, Зинченко и Марлос хороши в атаке, но не в отборе
Версия "Леона"
Экс-нападающий киевского "Динамо", а сегодня телеэксперт Виктор Леоненко в эфире ТК Футбол сделал свои выводы из поражения
В игре с Испанией нужно говорить о грубых ошибках. Был ненужный пенальти, затем Рамос перебросил мяч через Пятова. Куча детских ошибок.
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Нужно делать выводы и набираться опыта. У нас просто раньше не было таких соперников.
Наши игроки в середине поля практически не умеют отбирать мяч. Малиновский, Зинченко и Марлос хороши в атаке, но не в отборе.
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Источник:Великий футбол
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