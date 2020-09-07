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Виктор Леоненко: Малиновский, Зинченко и Марлос хороши в атаке, но не в отборе

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Версия "Леона"

Виктор Леоненко: Малиновский, Зинченко и Марлос хороши в атаке, но не в отборе
Новина українською

Экс-нападающий киевского "Динамо", а сегодня телеэксперт Виктор Леоненко в эфире ТК Футбол сделал свои выводы из поражения Украины от Испании 0:4.

В игре с Испанией нужно говорить о грубых ошибках. Был ненужный пенальти, затем Рамос перебросил мяч через Пятова. Куча детских ошибок.

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Нужно делать выводы и набираться опыта. У нас просто раньше не было таких соперников.

Наши игроки в середине поля практически не умеют отбирать мяч. Малиновский, Зинченко и Марлос хороши в атаке, но не в отборе.

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В статье: Украина Марлос Испания Виктор Леоненко Руслан Малиновский Лига Наций Александр Зинченко
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (5)
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Cannabis Sativa (Луцк)
07.09.2020 в 13:42
Дело не в умении отбирать мяч. Шевченко категорически отказался от прессинга вообще. А как показала игра Испании и Баварии, без высокого прессинга в 2020 году ничего не выиграешь. В современном футболе прессинг решает куда больше, чем тики-така или силовой бей-беги.
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+4
0
Kolibri (Киевоград)
07.09.2020 в 13:33
Коноплянка бы все решил!
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+2
0
Po4eson (Одесса)
07.09.2020 в 12:40
Зинченко в последнее время хорош только в Ладе
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+6
-1
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
07.09.2020 в 13:11
5 баллов!)
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+3
-1
avatar
Juva_07 (UA)
07.09.2020 в 13:48
Теперь понятно, почему Пеп не ставит Зину в основу на нормальных соперников...
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+2
-1


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