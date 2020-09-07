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Андрей Полунин о матче Испания - Украина: Нас окатили ледяным душем

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Вся проблема в уровне, считает эксперт

Андрей Полунин о матче Испания - Украина: Нас окатили ледяным душем
Сергей Шебек Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший игрок национальной сборной Андрей Полунин прокомментировал поражение Украины со счетом 0:4 в матче Лиги наций против Испании

- Трудно комментировать такие провальные игры. Испанцы показали мастер-класс, а наша сборная была в роли ученика. Они оказались на три головы выше, переиграли по всем компонентам: индивидуальное мастерство, быстрота мышления и принятие решений, работа с мячом и без, скорость перемещения мяча и группы игроков, хорошая физическая готовность, что дало возможность поддерживать прессинг на протяжении всего поединка. Перечислять еще можно долго.

На фоне всего этого Украина оказалась не готова играть с таким серьезным соперником. В действиях ребят прослеживались вялость и неуверенность с первых же минут матча. Под прессингом игроки не могли быстро думать, ибо соперник просто не давал поднять головы. Отсюда быстрая потеря мяча, и как следствие ошибки во всех линиях. На футбольном языке это называется - соперник «перекусил» нас.

И это при том, что сборная Испании поменяла состав на 50 процентов по сравнению с первой игрой против немцев, но система и организация игры осталась прежней. Каждый игрок знает свой маневр и что делать в следующем шаге. Сборная Украина просто не знала, как выйти из-под прессинга.

Собственно, это мы увидели еще в первом матче со Швейцарией. Нам повезло, а ведь по игре матч был ничейным. Да, класс украинских футболистов, которые уехали играть за границу повысился, но как показала данная игра, пока этого мало. А кто выступает во внутреннем чемпионате, они не сталкиваются и не играют под прессом и агрессией. Возьмите тот же "Шахтер", где команда 80 процентов матчей играет без сопротивления, словно проводит контрольные поединки на сборах. А попали на «Интер» - сразу же увидели проблемы.

- Итоговый счет 0:4 можно считать еще удачным результатом?

- Да, если бы испанцы реализовали все созданные моменты, то счет был бы неприличным. После оглушительного поражения нужно сделать правильные выводы, чтобы в дальнейшем мы могли бы конкурировать с соперниками такого калибра. А пока со сборной Испании нам еще тяжело тягаться. Уровень и класс подопечных Луиса Энрике не сопоставим с нашим. Нас окатили ледяным душем.

Говорить, что кто-то сыграл лучше или хуже нет смысла. Все были ниже своего уровня. Ссылаться на то, что после первого поединка не восстановились, также нельзя. Ведь все сборные в одинаковых условиях. Испания накануне играла против Германии, но ее игроки с Украиной «летали» по полю. А Швейцария после тяжелого поединка с нами отобрала очко у немцев. Нужно искать проблемы в себе. Поэтому все закономерно. Главное психологически стойко перенести такой тяжелый удар.

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В статье: Испания Национальная сборная Украины
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киевоград)
07.09.2020 в 13:41
Немцы охладят так, что это еще будет хорошей игрой считаться
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alex.belogubko (одесса)
07.09.2020 в 12:40
просто опустили на землю--перехвалили --надо избавляться от хлама
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