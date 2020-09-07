Слепые котята, или Вперед в прошлое? Акценты зрителя на игре Украины с Испанией

После матча со Швейцарией позвонил друг и удивлялся тому, что наши выглядели перепуганными, словно не зная, куда пнуть мяч. А что ж тогда будет с испанцами? Попытался убедить его и себя, что, мол, лиха беда начало, раскачаются еще, стратегия двух матчей и все такое. Как оказалось, это был самообман. Все плохо у нас, на сегодняшний день.

Именно на сегодня. Потому что со швейцарцами игра таки-была ничейной, и кто и почему сказал, что должно было быть иначе? Мы вошли в число сильнейших и играем с сильнейшими. Но вчера, конечно, была катастрофа. Не исключаю, что это был худший матч Украины за всю историю.

Если говорить ответственно, то могу ручаться за то, что так беспомощно мы не выглядели ни разу за последние десять лет. Именно столько времени я смотрю футбол, подсчитывая голевые моменты. По общим впечатлениям, можно говорить о дежа вю, имея в виду поражение с таким же счетом этому же сопернику на Мундиале-2006. Или все же мы там хоть как-то огрызались?

Ну, навскидку еще помнится стыковой матч с Германией, почти двадцать лет назад, когда нас просто убили в первую четверть часа. На секундочку, это была команда Лобановского. Это к тому, что и боги горшки разбивают. И огульно хаять сейчас Шевченко, перечеркнув все то, что было сделано им за последние годы – удел жалких хейтеров и примитивусов.

Даже если это был худший поединок за все 28 лет, не стоит забывать, что и лучший (однозначно лучший, без вопросов) провела эта же команда – с Сербией. И лично меня больше волнует не сам факт погрома, а то, при какой игре это произошло. При никакой. В последних двух матчах мы словно окунулись в ту старую добрую лужу, в которой уныло плескались десятилетиями.

Это об ту команду – оплот прагматизма – испанцы могли походя вытирать ноги. Впрочем, слухи о неудобности именно этого соперника сильно преувеличены. Отчетливо помню матч в Севилье, проигранный с минимальным счетом, при пяти голевых моментах у Украины, и почти все – с участием Ротаня. Боже, как же тогда склоняли на все лады Фоменко… Да он был красавчик!

Это не к тому, чтобы сравнивать. На мой личный взгляд, ОБА наших последних главных тренера добились со сборной значительного прогресса. Но именно Шевченко, казалось, удалось осуществить этот коренной перелом. Когда команда, будем называть вещи своими именами, привыкшая сидеть в окопах антифутбола, буквально переродилась, радуя глаз ИГРОЙ.

А ведь за эту четверть века у нас расплодилось немеряное количество почитателей безликого стиля игры, по принципу: «дура дурой, а свой червонец в день имею». И ревностные блюстители культа «самое красивое в футболе – счет на табло» только и ждали столь оглушительного провала команды Шевченко. Сейчас они потирают руки: мы же говорили…

А мне плевать – пусть говорят и дальше. Гораздо больше беспокойства вызывает вопрос: что произошло с командой? Куда делась ее уверенность в себе? Хочется повторить вслед за «Нау»: «Где твои крылья, которые нравились мне?» Неужели нас так банально подкосил и выбил из колеи этот злосчастный карантин? Что ж, поглядим, что будет через месяц…

Не хочется верить в мантру: попался первый сильный соперник – и повидло потекло. Это было бы слишком примитивно. Не бывает такого, чтобы команда, разбившая вдребезги главного конкурента и одолевшая чемпиона Европы, в момент опускалась ниже плинтуса. А именно там мы оказались вчера.

Счет голевых моментов – 1:16. При том, что наш уникальный шанс был последним в матче, в компенсированное время. Полумомент Михайличенко – не в зачет.

Первый же гол Рамоса на 3-й минуте положил конец всем надеждам на благополучный исход. Это читалось со всей очевидностью. Почти вся игра прошла на нашей половине поля – когда такое было в последний раз? Да и бывало ли вообще? Мы не могли связать двух-трех пасов, утыкаясь в вездесущего соперника, как слепые котята. Стыдно? Еще как!!!

Могли и должны были пропускать больше, кабы не Пятов, парировавший с пяток опасных ударов в течение четверти часа в середине второго тайма. Это была самая заметная фигура после перерыва. А до перерыва – естественно, вундеркиндер Фати. Ну и, следом за ним, Рамос. Еще у испанцев больше других запомнился Регилон.

Вчера проиграл не Шевченко, и не отдельные игроки, которых принято назначать ответственными за результат. Вчера одна футбольная страна проиграла другой. Безоговорочно, что называется, в одни ворота.

Котят утопили в ведре. Но утонула ли вместе с ними надежда на то, что Украина будет играть в нормальный футбол? Меня не интересует, высокий прессинг или низкий, фулбеки или латерали – поучайте лучше ваших паучат! Я – зритель, любитель игры: мне нужно, чтобы душа развернулась и завернулась обратно. Чтобы был Футбол, а не старательное добывание очков.

Предыдущие пару лет убедили меня в том, что это возможно и в Украине. Душа радовалась, когда видел: мы никого не боимся и идем на вы! Но прав оказался друг: в сентябре мы выглядели перепуганными. А вчера нас вообще не было на поле – это была тень отца Джордана. Но что дальше, Шева, что дальше? Вот теперь и близится, вероятно, момент некой истины.

14 лет назад после испанской грусти у нас было на ком отыграться. Нынче нас ждет отнюдь не Саудовская Аравия, а очень даже Германия. Правда, и не через пять дней – больше месяца впереди. Но после Германии и уже три дня спустя – (гусары, молчать!!!) опять Испания.

Что ж, по крайней мере, у нас будет возможность убедиться в том, был ли этот случай всего лишь случаем, или речь идет о закономерности. Кстати, исходя из турнирной ситуации, с немцами нас устраивает ничья – мы же не в Финал четырех собрались-то, честное слово!

Во что мы будем с ними играть – вперед в прошлое? И будем ли мы вообще играть, или как вчера: наблюдать, как играют другие? Моя надежда еще не умерла…