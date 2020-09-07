Севидов: Пока этот компонент не исправим - Украину будут наказывать все соперники

Тренер, экс-футболист, а сегодня футбольный эксперт Александр Севидов сделал собственные выводы относительно разгромного поражения сборной Украины от Испании (0:4).

В частности Севидов убежден, что не стоит в поражении винить вратаря Андрея Пятова.

К такой игре ногами Пятова, скорее всего, приучает донецкий "Шахтер". Согласитесь, что в "Шахтере" защитники и хавы меньше теряют мяч, чем в сборной. Но действительно много ошибок. Сказать, что какая-то одна причина ...Вроде и передача в ту зону, где есть игрок. И она неточная. Одно дело - неточная в аут, когда мяч вылетает. Но когда "обрезка", то испанцы не прощают.

Вы знаете, я бы не выделял Пятова, потому что очень часто при переходе в атаку много ошибок от защитников. И пока этот компонент не исправишь - нас будут наказывать, каждый раз высоко будут прессинговать, пока Украина как Рамос в "Днепре" не запретит разыгрывать от ворот, а сразу выбивать ...Но не думаю, что Шевченко отойдет от этого стиля. Такая игра всем нравится. Просто этот компонент следует отрабатывать.

А теперь представьте, в каком состоянии футболисты вернутся в свои клубы. Там сейчас также предстоит решать серьезные задачи.