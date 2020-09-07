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Национальная сборная Украины

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Севидов: Пока этот компонент не исправим - Украину будут наказывать все соперники

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Проблема выхода из обороны

Севидов: Пока этот компонент не исправим - Украину будут наказывать все соперники
Новина українською

Тренер, экс-футболист, а сегодня футбольный эксперт Александр Севидов сделал собственные выводы относительно разгромного поражения сборной Украины от Испании (0:4).

В частности Севидов убежден, что не стоит в поражении винить вратаря Андрея Пятова.

К такой игре ногами Пятова, скорее всего, приучает донецкий "Шахтер". Согласитесь, что в "Шахтере" защитники и хавы меньше теряют мяч, чем в сборной. Но действительно много ошибок. Сказать, что какая-то одна причина ...Вроде и передача в ту зону, где есть игрок. И она неточная. Одно дело - неточная в аут, когда мяч вылетает. Но когда "обрезка", то испанцы не прощают.

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Вы знаете, я бы не выделял Пятова, потому что очень часто при переходе в атаку много ошибок от защитников. И пока этот компонент не исправишь - нас будут наказывать, каждый раз высоко будут прессинговать, пока Украина как Рамос в "Днепре" не запретит разыгрывать от ворот, а сразу выбивать ...Но не думаю, что Шевченко отойдет от этого стиля. Такая игра всем нравится. Просто этот компонент следует отрабатывать.

А теперь представьте, в каком состоянии футболисты вернутся в свои клубы. Там сейчас также предстоит решать серьезные задачи.

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В статье: Андрей Пятов Украина Испания Александр Севидов Шахтер (Донецк)
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Комментарии (7)
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skif1927 (Динамо)
07.09.2020 в 17:16
севід експерт по чому, по договірним матчам ?
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+1
-1
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Spokoyno (Киев)
07.09.2020 в 16:58
Та розігрувати м'яч воротарем, то не добре чи погано Потрібно не тільки гарна гра П'ятова ногами, а і щоб партнери трошки ніжками порухали, відкрилися. А так дійсно в УПЛ майже ніхто захист Шахтаря не пресує і вони відповідно не мають досвіду грати у таких умовах...
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+3
0
aleks68
07.09.2020 в 16:43
сделал крайним пятова?а что делали на поле защитники и справа и слева?
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+1
-1
avatar
usovvictor (Kharkov)
07.09.2020 в 16:11
...конечно не один Пятов, любого возьми тоже самое, перепугались имени, после первого "крылышки" опустили, дальше по накатанной пошло..., Шевченко замер до конца матча с заменами, а они ой как нужны были для поддержки духа и обновления ситуации... Когда говорят кем? Отвечаю - даже ломом, чтобы перешибить уныние и ситуацию, это психологическая проблема, которые решают почти все тренеры. Ну а здесь видно шок до конца игры с мнимым спокойствием, что это же Испания!... Менталитет!!!
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+3
-1
George_D (Харьков)
07.09.2020 в 17:33
И какими были эти замены? Цыганков и Сидорчук, причем тогда, когда судьба матча была уже предрешена. Лучше бы кого из новичков бросил на "крещение боем", хуже, чем сыграли эти двое вряд ли уже было бы.
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0
0
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Инспектор ( )
07.09.2020 в 15:59
Сейчас смотрю запись игры. ВСЯ команда 0. Виноват в этом Пятов?
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+4
-2
Impressed (Украина)
07.09.2020 в 15:54
пошел бы он лесом этот пес! тоже мне эксперт блин! иди играй в подставные матчи!!!
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+2
-2


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