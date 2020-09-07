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Севидов: Лучше проиграть 0:4 Испании, чем радоваться победам над Латвией или Сан-Марино

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Тренер считает, что матчи с грандами должны стать для сборной Украины уроком

Севидов: Лучше проиграть 0:4 Испании, чем радоваться победам над Латвией или Сан-Марино
Новина українською

Известный украинский тренер Александр Севидов подводя итог матча национальной сборной Украины в Лиге наций с Испанией (0:4), оценил перспективы команды Шевченко в элитном дивизионе турнира.

"Мы и раньше говорили, что главная задача для нас – это не занять последнее место, остаться в дивизионе, и это будет достаточно большим успехом. Как бы мы не радовались первой победе, но Швейцария – очень ровная команда. По статистике вчерашнего матча, они нанесли 20 ударов по воротам Германии. Это не просто так.

Нам есть на кого равняться, в той же Испании, Хесус Навас, Рамос, ребятам по 34 года, а они выходят и показывают такую игру. Мы вот шутили по поводу Селезнева в сборной, а вот что игроки в таком возрасте показывают. Все зависит от наших игроков.

Повторюсь, что Шевченко не враг себе и не оставит за бортом футболистов, которые будут выделяться на своей позиции.

Мне очень хочется, чтобы мы остались в этом дивизионе. Ведь намного интереснее матчи с Германией и Испанией, даже несмотря на такие обидные поражения. Это колоссальный урок. Лучше проиграть 0:4 Испании, разобрать игру, чем обыграть условные Латвию или Сан-Марино и радоваться этим победам.

Так что главное остаться в дивизионе, и пусть даже нам не под силу сейчас бороться с Испанией и Германией, но нужно пытаться, когда-то ведь, надеюсь, мы начнем это делать", - сказал Севидов.

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В статье: Украина Германия Александр Севидов
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Комментарии (2)
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Ди (Киев)
07.09.2020 в 20:15
Вот именно...проиграть...а не позориться на весь мир. Игры то с нашей стороны совсем не было(((.
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skif1927 (Динамо)
07.09.2020 в 20:08
Зараз такі продажні і зашкварені ахметівські експерДи, будуть нам розповідать, як чудово вчора все було , а ляпов божив на воротах...і бидло схаває...
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