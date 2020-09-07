Федецкий: Возможно, игроки в Испании несколько сильнее, но трагедии делать не стоит

Экс-игрок сборной Украины, а ныне эксперт ТК Футбол Артем Федецкий прокомментировал поражение сборной Украины в матче Лиги наций против Испании (0:4).

"Матч против Швейцарии забрал достаточно много сил и физических, и моральных. Возможно кто-то скажет, что швейцарцы неплохо выглядели, но результат был в нашу пользу.

Мало времени было на восстановление перед таким серьезным поединком, как против Испании. Более подробно игру разберет тренерский штаб во главе с Андреем Николаевичем. Но скажу, что трагедию не стоит делать из этого результата.

Конечно, результат получился не очень хороший. Сборная Украины привыкла нас радовать победами, хорошей игрой. В футболе бывает такое.

Лигу наций стоит расценивать, как подготовку к Евро. Тем более, что Шевченко дал возможность проявить себя новичкам, посмотреть новые наработки на будущее. Возможно, игроки в Испании несколько сильнее, но трагедии делать не стоит", - сказал Федецкий.