  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Федецкий: Возможно, игроки в Испании несколько сильнее, но трагедии делать не стоит
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федецкий: Возможно, игроки в Испании несколько сильнее, но трагедии делать не стоит

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Эксперт считает, что у команды еще есть время для подготовки к Евро

Федецкий: Возможно, игроки в Испании несколько сильнее, но трагедии делать не стоит
Новина українською

Экс-игрок сборной Украины, а ныне эксперт ТК Футбол Артем Федецкий прокомментировал поражение сборной Украины в матче Лиги наций против Испании (0:4).

"Матч против Швейцарии забрал достаточно много сил и физических, и моральных. Возможно кто-то скажет, что швейцарцы неплохо выглядели, но результат был в нашу пользу.

Мало времени было на восстановление перед таким серьезным поединком, как против Испании. Более подробно игру разберет тренерский штаб во главе с Андреем Николаевичем. Но скажу, что трагедию не стоит делать из этого результата.

Конечно, результат получился не очень хороший. Сборная Украины привыкла нас радовать победами, хорошей игрой. В футболе бывает такое.

Лигу наций стоит расценивать, как подготовку к Евро. Тем более, что Шевченко дал возможность проявить себя новичкам, посмотреть новые наработки на будущее. Возможно, игроки в Испании несколько сильнее, но трагедии делать не стоит", - сказал Федецкий.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Федецкий Украина Испания
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...