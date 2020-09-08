Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Демьяненко: Поражение от Испании? Ничего страшного – наши игроки будут только расти
Специалист считает, что даже из такого поражения нужно сделать правильные выводы
Экс-тренер "Динамо" Анатолий Демьяненко прокомментировал поражение сборной Украины в
"Играть с топовыми командами – это всегда дополнительная нагрузка. Поэтому команда должна быть хорошо физически подготовлена. Но игроки готовятся в клубах. В сборной их некогда готовить, в этом есть небольшая проблема.
Думаю, поражение от Испании закалит наших игроков. Ничего страшного – они будут только расти. Считаю, наша сборная – на правильном пути.
"Если мы попали на самую верхушку футбола, то должны стараться показывать свой уровень. И игроки еще буду расти. Играть с такими командами как Испания, Германия, Франция или та же Швейцария – это большой плюс", - сказал Демьяненко.