  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Демьяненко: Поражение от Испании? Ничего страшного – наши игроки будут только расти
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Демьяненко: Поражение от Испании? Ничего страшного – наши игроки будут только расти

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Специалист считает, что даже из такого поражения нужно сделать правильные выводы

Демьяненко: Поражение от Испании? Ничего страшного – наши игроки будут только расти
Новина українською

Экс-тренер "Динамо" Анатолий Демьяненко прокомментировал поражение сборной Украины в выездном матче Лиги наций сборной Испании (0:4).

"Играть с топовыми командами – это всегда дополнительная нагрузка. Поэтому команда должна быть хорошо физически подготовлена. Но игроки готовятся в клубах. В сборной их некогда готовить, в этом есть небольшая проблема.

Думаю, поражение от Испании закалит наших игроков. Ничего страшного – они будут только расти. Считаю, наша сборная – на правильном пути.

"Если мы попали на самую верхушку футбола, то должны стараться показывать свой уровень. И игроки еще буду расти. Играть с такими командами как Испания, Германия, Франция или та же Швейцария – это большой плюс", - сказал Демьяненко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Анатолий Демьяненко Испания
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Do Best!

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
simply_the_best (Львов)
08.09.2020 в 21:29
Мнение физрука. Ещё про горящие глаза забыл расказать
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...