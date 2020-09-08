Демьяненко: Поражение от Испании? Ничего страшного – наши игроки будут только расти

Экс-тренер "Динамо" Анатолий Демьяненко прокомментировал поражение сборной Украины в выездном матче Лиги наций сборной Испании (0:4).

"Играть с топовыми командами – это всегда дополнительная нагрузка. Поэтому команда должна быть хорошо физически подготовлена. Но игроки готовятся в клубах. В сборной их некогда готовить, в этом есть небольшая проблема.

Думаю, поражение от Испании закалит наших игроков. Ничего страшного – они будут только расти. Считаю, наша сборная – на правильном пути.

"Если мы попали на самую верхушку футбола, то должны стараться показывать свой уровень. И игроки еще буду расти. Играть с такими командами как Испания, Германия, Франция или та же Швейцария – это большой плюс", - сказал Демьяненко.