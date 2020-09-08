Гецко: Мы проигрываем 0:4 Испании и уходим с поля "хи-хи, ха-ха"

Экс-игрок "Закарпатья", львовских "Карпат", одесского "Черноморца" и сборной Украины Иван Гецко прокомментировал старт "желто-синих" в Лиге наций.

"Давайте начнем со Швейцарии. В этом матче Украина сыграла на результат. Мы использовали свои голевые моменты, что немаловажно. Также в матче с Швейцарией стало понятно, что у сборной Украины не все хорошо в средней линии, не все хорошо сзади, начиная с вратаря. Малейшая грубейшая ошибка приводит к тому, что нам забивают. Стоит ли уже доверять Лунину? Надо об этом подумать. Он игрок соответствующего уровня. Думаю, его уже пора подпускать к основе, потому что мы видим, что у Пятова, как в "Шахтере", так и в сборной, не все хорошо. Да, он, конечно, вратарь хороший, но возраст и где-то самоуверенность берут свое. Надо его встряхнуть, может где-то поставить, как говорится, на место. Потому что он, наверное, считает, что он незаменимый. Ошибок, которые он делает, нельзя делать. Он их делает и за это сразу наказывают. У других команд, бывает, проходит такое без пропущенных голов. А у нас только ошибся, нам сразу забивают. Вот за это обидно.

Еще перед матчем с Испанией от главного тренера звучали слова, что мы встречаемся с самой сильной командой Европы и с самыми сильными футболистами мирового значения, что мы играем с самой стабильной, с самой лучшей командой в Европе. У меня вызвало это недопонимание. У испанцев 5-6 незаурядных футболистов, а все остальные – это молодые испанские футболисты. Многие не знают даже их фамилий. Если были уставшие после Швейцарии, почему не сделали пять замен, как это сделали испанцы после игры с немцами? В итоге наши топ-игроки не проявили себя с лучшей стороны. Это и игроки "Шахтера", и игроки европейских клубов. Были допущены грубейшие ошибки. По настрою было видно, что мы проиграем. Это было и в высказываниях Шевченко, и в высказываниях игроков. Мы уже тогда боялись. Мы, не выходя еще на поле, давали предпосылки, что нас обыграют.

Швейцария после игры с нами уперлась с немцами, с чемпионами мира и Европы. Это немаловажно. У них есть какое-то самолюбие, люди понимают значение этого турнира. А что у нас получается? Мы проигрываем 0:4 и уходим с поля "хи-хи, ха-ха". Обнимаемся, целуемся, фотографируемся, меняемся майками, все остальное. Я хотел бы посмотреть на капитана Испании, если бы они случайно сыграли вничью или проиграли. Да он бы даже ни к кому не подошел. Он бы спровоцировал драку в конце игры, устроил бы любые конфликты, чтобы сказать свое слово. А у нас все здорово, все хорошо, все отлично. Я не видел этого бойцовского духа. Чтобы вышли и показали все, что мы можем. Мы вышли, как вышли. Эти ошибки. На 90-й секунде. Ну как так можно? Человек качнул одного, второго, третьего.

Но ничего страшного не произошло. Нас просто поставили на место. И хорошо, что сейчас такая ситуация, что у нас три очка и мы находимся на втором месте. Так что тоже еще не все потеряно. Но нужно кардинально пересматривать свое отношение к сборной и к играм. Сборная – это лицо страны. Мы соскучились за футболом, хотим его смотреть, получать удовольствие от игры", - сказал Иван Гецко.