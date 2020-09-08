  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Гецко: Мы проигрываем 0:4 Испании и уходим с поля "хи-хи, ха-ха"
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гецко: Мы проигрываем 0:4 Испании и уходим с поля "хи-хи, ха-ха"

Национальная сборная Украины
(9 голосов)

"У нас все здорово, все хорошо, все отлично"

Гецко: Мы проигрываем 0:4 Испании и уходим с поля "хи-хи, ха-ха"
Новина українською

Экс-игрок "Закарпатья", львовских "Карпат", одесского "Черноморца" и сборной Украины Иван Гецко прокомментировал старт "желто-синих" в Лиге наций.

"Давайте начнем со Швейцарии. В этом матче Украина сыграла на результат. Мы использовали свои голевые моменты, что немаловажно. Также в матче с Швейцарией стало понятно, что у сборной Украины не все хорошо в средней линии, не все хорошо сзади, начиная с вратаря. Малейшая грубейшая ошибка приводит к тому, что нам забивают. Стоит ли уже доверять Лунину? Надо об этом подумать. Он игрок соответствующего уровня. Думаю, его уже пора подпускать к основе, потому что мы видим, что у Пятова, как в "Шахтере", так и в сборной, не все хорошо. Да, он, конечно, вратарь хороший, но возраст и где-то самоуверенность берут свое. Надо его встряхнуть, может где-то поставить, как говорится, на место. Потому что он, наверное, считает, что он незаменимый. Ошибок, которые он делает, нельзя делать. Он их делает и за это сразу наказывают. У других команд, бывает, проходит такое без пропущенных голов. А у нас только ошибся, нам сразу забивают. Вот за это обидно.

Еще перед матчем с Испанией от главного тренера звучали слова, что мы встречаемся с самой сильной командой Европы и с самыми сильными футболистами мирового значения, что мы играем с самой стабильной, с самой лучшей командой в Европе. У меня вызвало это недопонимание. У испанцев 5-6 незаурядных футболистов, а все остальные – это молодые испанские футболисты. Многие не знают даже их фамилий. Если были уставшие после Швейцарии, почему не сделали пять замен, как это сделали испанцы после игры с немцами? В итоге наши топ-игроки не проявили себя с лучшей стороны. Это и игроки "Шахтера", и игроки европейских клубов. Были допущены грубейшие ошибки. По настрою было видно, что мы проиграем. Это было и в высказываниях Шевченко, и в высказываниях игроков. Мы уже тогда боялись. Мы, не выходя еще на поле, давали предпосылки, что нас обыграют.

Швейцария после игры с нами уперлась с немцами, с чемпионами мира и Европы. Это немаловажно. У них есть какое-то самолюбие, люди понимают значение этого турнира. А что у нас получается? Мы проигрываем 0:4 и уходим с поля "хи-хи, ха-ха". Обнимаемся, целуемся, фотографируемся, меняемся майками, все остальное. Я хотел бы посмотреть на капитана Испании, если бы они случайно сыграли вничью или проиграли. Да он бы даже ни к кому не подошел. Он бы спровоцировал драку в конце игры, устроил бы любые конфликты, чтобы сказать свое слово. А у нас все здорово, все хорошо, все отлично. Я не видел этого бойцовского духа. Чтобы вышли и показали все, что мы можем. Мы вышли, как вышли. Эти ошибки. На 90-й секунде. Ну как так можно? Человек качнул одного, второго, третьего.

Но ничего страшного не произошло. Нас просто поставили на место. И хорошо, что сейчас такая ситуация, что у нас три очка и мы находимся на втором месте. Так что тоже еще не все потеряно. Но нужно кардинально пересматривать свое отношение к сборной и к играм. Сборная – это лицо страны. Мы соскучились за футболом, хотим его смотреть, получать удовольствие от игры", - сказал Иван Гецко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Пятов Украина Испания Швейцария Иван Гецко
Оцените этот материал:
(9 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Shilov 2020 (Кировоград )
08.09.2020 в 22:07
Согласен на все 100%!
Ответить
0
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
08.09.2020 в 21:42
...при такой "засаде" досада и злость на себя на лице должна, а они как с вечеринки вышли, давно уже "прославленных" в "отбор" надо, чтобы на поле "не маялись", как телята при виде волка. Сдулись на глазах после первого, за то до матча "мы готовимся, понимаем" как "от зубов отскакивало" - любители бесхарактерные. Ладно бы вели борьбу при любом счете, а то ножки расставили... Посмотрим что с немцами покажете...
Ответить
+2
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
08.09.2020 в 21:33
...потому что там поставлена ответственность, редакция своей карьеры в будущем и тренер держит дистанцию, не дает расслабится. Молодежь понимает, что такое карьера (это не у нас - все равно прокормят) и что такой выход дает всего один шанс обратить на себя внимание и попасть в престижный футбольный клуб. А у нас хаханьки, как же, Испании проиграли - перемелется. Посмотрел бы я их при союзе, порка была бы неописуема, как шелковые ходили бы. Шевченко развел в команде демагогию в стиле тренера-товарища, вот и результат, розги на них надо, чай за страну играют...
Ответить
+1
0
Comment06 (Украина)
08.09.2020 в 21:31
Спасибо Ивану Гецко за жесткие, но справедливые слова. Я бы на месте Шевченко перед каждой из оставшихся игр Лиги Наций зачитывал вслух горькую правду от Гецко забронзовевшим сборникам. Может, дойдет как следует играть в футболке сборной страны?!
Ответить
+3
0
alex.belogubko (одесса)
08.09.2020 в 21:03
старые заслуги не в счёт --надо отправлять домой тупых и ставить кто будет выкладываться на поле а не стоять это касаеться КОНО и других
Ответить
+2
0
avatar
Dany_Red (Харьков)
08.09.2020 в 21:00
Абсолютно согласен!!!
Ответить
+4
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
08.09.2020 в 20:55
в принципі правда ці хі-хі ха-ха зінченка-коноплянки вже в печінках аби так на полі старалися...
Ответить
+9
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...