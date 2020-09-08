Гецко: Боялся, что в матче Испания - Украина будет "Аргентина-Ямайка"

Экс-игрок "Закарпатья", львовских "Карпат", одесского "Черноморца" и сборной Украины Иван Гецко прокомментировал старт "желто-синих" в Лиге наций .

"В матче с Испанией я не видел, чтобы у наших глаза горели. Я знаю, когда что-то не получается, Пятов заводится, у него пена со рта идет и все остальное. Я не видел этого вообще. Оправдание Малиновского, что не успели отмассироваться, не убедительно. Это психология футболистов. Вы играете с лучшей командой Европы. Это уже настрой. У Малиновского вообще восстановление должно быть сумасшедшее. Но он до игры давал интервью, что мы не восстановились, не размассировались. Мы еще матч не сыграли, а уже ищем себе оправдания. Вот в чем парадокс.

Первую игру сыграли на очень приличном уровне. Зинченко даже гол забил. Коноплянка вышел в старте, не имея игровой практики в "Шахтере". Тренер ставит его в состав. Меня это тоже удивило. Я к нему нормально отношусь, он неплохой футболист. Но он сейчас не в лучших кондициях. Я понимаю, что в сборной он авторитет, выдающийся игрок, принес нашей сборной много пользы. За счет класса и мастерства он может быть в сборной, но не в стартовом составе, наверное. Я считаю, есть какие-то правила футбольные. Кто сильнее, тот должен играть.

Мораес, как бы худо не было, он один. Ему тяжело. У него были моменты. Но он их не реализовывал. Марлоса Шевченко в первой игре придержал, оставил на испанцев. Техничный игрок. Но опять же, нужна поддержка.

Мы уже понимали на 30-й минуте, что картина не изменится. Боялся, чтобы не было "Аргентины-Ямайки". Все этому шло. Я надеюсь, что ничего не потеряно. Игра забывается, а счет остается. Такую игру надо забыть, как кошмарный сон. И никогда к этой игре не возвращаться. И идти вперед. У нас реально есть шанс быть третьими. Не говорю о втором месте. Но за третье место нужно бороться, чтобы остаться в элите. Мы понимаем силу Испании и Германии и, конечно, надо попробовать зацепиться за третье место", - сказал Иван Гецко.