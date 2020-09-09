Что ждет сборную Украины в ближайших матчах?

12 разгром в истории национальной сборной Украины случился в недавнем противостоянии Лиги наций с Испанией (0:4). В октябре нас ждет еще один очень сложный соперник – Германия, однако немцы в Лиге наций еще ни разу не побеждали. Так что шансы вполне приемлемые.

"Хорошо, что такой провал произошел сейчас, а не на Евро", - сказал после матча с Испанией Александр Зинченко. Сложно не согласиться с игроком "Ман Сити". Учитывая опыт прошлых лет, можно спрогнозировать, что может ждать подопечных Шевченко в ближайшее время.

Первая серьезная неудача украинцев состоялась в Хорватии - 4:0 в квалификации на Евро-1996. В каждом тайме по два пропущенных мяча. Очень непростой оказался тогда календарь, через четыре дня случилось поражение от Италии 0:2 уже на своем поле. Реабилитироваться украинцы смогли через месяц, скромно обыграв Эстонию 1:0, а затем и Хорватию дома – снова 1:0. Как известно, в той дебютной квалификации мы заняли только четвертое место в группе, пропустив вперед кроме хорватов и итальянцев еще и сборную Литвы.

Второй в истории разгром сборной Украины состоялся в Германии в плей-офф за право принять участие на Чемпионат мира 2002. Было это в ноябре 2001-го. На своем поле украинцы отстояли почетную ничью 1:1, но затем в Дортмунде подопечные Лобановского посыпались в первом же тайме – 0:3 (за первые 15 минут игры), во втором тайме ничья 1:1. И в итоге - 1:4. Так близко и одновременно далеко от нас находился тот праздник большого футбола.

Затем состоялась серия товарищеских матчей, которые "сине-желтые" снова провалили – поражение от Японии 0:1, и разгром от Румынии – 1:4. Долго Украина приходила в себя после той неудачи и долго искала свою игру. В следующем отборе на Евро-2004 наша национальная сборная заняла только третье место, пропустив вперед Испанию и Грецию. К счастью, обошлось без разгромов.

Четвертое крупное поражение украинцев зафиксировано в товарищеском матче, Англия поиздевалась над украинцами 3:0. Бэкхем, Оуэн и Райт-Филлипс забивали в Ньюкасле. Впрочем, это случилось накануне отбора на ЧМ и поражение пошло на пользу подопечным Блохина. В группе на Мундиаль 2006 украинцы заняли первое место и впервые попали на Чемпионат мира, а затем дошли до ¼ финала.

Пятое и шестое крупные поражения Украины случились на том самом Мундиале в Германии. Собственно с разгрома от Испании 0:4 начала турнир команда Блохина, а также завершила Чемпионат разгромом от Италии 0:3 в четвертьфинале. Несмотря ни на что, все мы помним тот год и считаем его довольно успешным, возможно, самым успешным в истории.

В 2008-м году случилось крупное поражение "сине-желтых" от Нидерландов (0:3) - в товарищеской игре. Из проигрыша "оранжевым" надлежащих уроков вынести не удалось, поскольку на Чемпионат мира 2010 мы не пробились, в плей-офф бесславно проиграв Греции (0:0 и 0:1), хотя считались фаворитами дуэли с эллинами.

Затем в 2011-м две крупных неудачи было у украинцев – от Франции 1:4 и от Чехии 0:4. В товарищеских матчах проиграли "сине-желтые", готовясь к домашнему Чемпионату Европы. Результат известен – только третье место в группе с Швецией, Англией и той же Францией.

Свела нас судьба с французами и в плей-офф за право участия на ЧМ-2014. Тогда в первом матче мы победили "трехцветных" 2:0, но с треском проиграли в ответной игре – 0:3. Не хватило характера. Это стало юбилейное десятое крупное поражение сборной Украины в ее истории.

Затем была неудача и разгром от Словакии в Лиге наций 2018. Правда, украинцы тогда выполнили свою задачу, досрочно заняв первое место в группе, Андрей Шевченко решил поэкспериментировать и проиграл – 1:4. Непоказательная, но неудача.

Как видим, были и взлеты, и падения. Каждое поражение не похоже на предыдущие, но есть все же кое-что, объединяющее эти неудачи – желание проявить характер и волю к победам. Главное – проанализировать ошибки и не раскисать. Потенциал нашей сборной очень высокий, возможно, это одна из лучших команд в истории национальных сборных Украины, поэтому и поражение от Испании не должно ее сломить.