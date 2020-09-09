Кривцов убежден, что в матче с Испанией Украина не продемонстрировала своего уровня

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов прокомментировал поражение сине-желтых в матче Лиги наций против Испании и рассказал о выводах, которые сделает команда на следующие поединки в группе.

- Сергей, в Мадриде сборная Украины не смогла противостоять Испании, уступив - 0:4. Счет по игре?

- Тяжело было противостоять такой сильной команде, как испанская. Я допустил ошибку. После того как счет стал 1:0 в пользу хозяев, нам стало трудно. Кроме этого, нам не давался выход из обороны в атаку. Мы не смогли показать свой уровень. Испания является Испания. С контролем мяча у нас в игре с испанцами не сложилось, хотя мы готовились.

- Гол, пропущенный на 90-й секунде матча, нанес Украине тяжелый удар?

- Да, конечно. Пропускать на 2-й минуте - это сильный удар по команде. Была моя ошибка, потом снова ...Трудно было потом собраться. Это опыт, но горький опыт.

- В моменте с пенальти касание в штрафной к игроку сборной Испании былл с вашей стороны...

- Да, прикосновение было. Но больше соперник сам цеплял мою ногу, чем я. Однако формально основания для 11-метрового в рефери были. После драки кулаками не машут. В раздевалке говорил тренерам и партнерам, что прикосновение к испанцу с моей стороны не было.

- Можно ли было как-то переломить ход игры после холодного душа в первом тайме, или уже все было решено?

- В принципе, тактика у нас была такая же, как на игру с Португалией. Но Испания нас тоже изучала, анализировала. У нас не получалось контратаковать, мы много сил отдали в обороне. Защитникам и нападающим не хватало свежести.

- Некоторые эксперты считают, что сборная после карантина стала другой. Вы согласны?

- Я думаю, в поединке с испанцами и усталость накопилась, и сами хозяева не дали нам показать свою игру. На счету каждая мелочь. Я не оправдываюсь, но почти целый день перед матчем мы потратили на восстановление, когда произошла задержка ящиков сборной в аэропорту. В итоге мы потеряли время, хотя это и не может служить оправданием нашего поражения.

- Украина в этой группе будет бороться за то, чтобы остаться в дивизионе А?

- Да, мы приложим все усилия для этого, у нас есть такая задача. Группа у нас сильная, это показали прошедшие поединки. Теперь надо сделать выводы, чтобы в дальнейшем играть лучше. Думаю, что в матче со Швейцарией мы показали хорошую игру. Была достойная картинка. С Испанией не получилось. Но это футбол.

- В поединке с Германией исправите ошибки?

- Да, думаю, будет совсем другая игра. Мы получили информацию для анализа, и в плане тактики тоже. К сожалению, мои ошибки повлияли на результат матча.