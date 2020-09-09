Глывинский: Поражения сборной Украины Шевченко переживает вместе с игроками

Пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский рассказал о том, как главный тренер Андрей Шевченко переживает поражения команды.

"Шевченко даже после таких тяжелых поражений обращается к игрокам. Подходит к ребятам, общается, он проживает этот момент с ними.

Так же и перед матчами, когда обед или кофе-брейк, он подходит, говорит с ребятами на жизненные темы, про игру, чтобы держать сконцентрированное настроение, чтобы ребята не перегорели", – сказал Глывинский.