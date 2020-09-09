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Глывинский: Поражения сборной Украины Шевченко переживает вместе с игроками
Главный тренер сборной переживает вместе с игроками
Пресс-атташе
"Шевченко даже после таких тяжелых поражений обращается к игрокам. Подходит к ребятам, общается, он проживает этот момент с ними.
Так же и перед матчами, когда обед или кофе-брейк, он подходит, говорит с ребятами на жизненные темы, про игру, чтобы держать сконцентрированное настроение, чтобы ребята не перегорели", – сказал Глывинский.
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Источник:Do Best!
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Комментарии (3)
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госпітальєр (львів)
09.09.2020 в 22:05
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alex.belogubko (одесса)
09.09.2020 в 22:01
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skif1927 (Динамо)
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