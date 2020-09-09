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Глывинский: Поражения сборной Украины Шевченко переживает вместе с игроками

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Главный тренер сборной переживает вместе с игроками

Глывинский: Поражения сборной Украины Шевченко переживает вместе с игроками
Новина українською

Пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский рассказал о том, как главный тренер Андрей Шевченко переживает поражения команды.

"Шевченко даже после таких тяжелых поражений обращается к игрокам. Подходит к ребятам, общается, он проживает этот момент с ними.

Так же и перед матчами, когда обед или кофе-брейк, он подходит, говорит с ребятами на жизненные темы, про игру, чтобы держать сконцентрированное настроение, чтобы ребята не перегорели", – сказал Глывинский.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Александр Глывинский
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Комментарии (3)
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госпітальєр (львів)
09.09.2020 в 22:05
швейцарці не переживають,у них є тренер,а ті випадкові 3 очки можуть бути останніми з таким коучем як шева
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0
0
alex.belogubko (одесса)
09.09.2020 в 22:01
особенно страдают Коно Зина
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+1
0
skif1927 (Динамо)
09.09.2020 в 21:41
Ну хібащо з маліной в Італії...
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+1
0


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