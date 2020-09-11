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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Президент УАФ: Следующий этап - матчи еврокубков и поединков национальных сборных со зрителями

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Выводы в УЕФА сделают по итогам матча за Суперкубок

Президент УАФ: Следующий этап - матчи еврокубков и поединков национальных сборных со зрителями
Новина українською

Андрей Павелко, президент УАФ, рассказал о предстоящем этапе смягчения карантина в европейском и украинском футболе.

За последние полтора месяца нам удалось вернуть зрителей на трибуны в матчах УПЛ, Первой и Второй лиги, там, где это позволяет эпидемиологическая ситуация.

Следующий шаг - возвращение болельщиков на международные матчи наших клубов и национальных сборных.

Для этого также необходимо отдельное решение Минздрава. После длительных консультаций мы направили соответствующий запрос и получили положительный ответ от министра здравоохранения Максима Степанова.

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Я за это ему очень благодарен. Теперь ждем успешного проведения тестового матча со зрителями за Суперкубок УЕФА, который состоится в Будапеште 24 сентября. Если все пройдет хорошо, а на это мы все очень надеемся, то скорее всего следующий этап - согласование УЕФА с национальными ассоциациями проведения матчей еврокубков и поединков национальных сборных со зрителями. При условии, что в стране это позволяет эпидемиологическая ситуация и есть соответствующее решение органов власти.

Сейчас наши клубы "Шахтер", "Динамо", "Заря", "Десна" и "Колос" готовятся к первым своих матчей в еврокубках сезона 2020/21 и перспектива выступлений в Лиге чемпионов и Лиге Европы при поддержке трибун для них очень важна.

Очень важна активная поддержка болельщиков и для наших сборных. Прежде всего для главной команды, 10 и 13 октября она сыграет два сверхсложные матчи против Германии и Испании на НСК "Олимпийский". Поэтому мы делаем все возможное, чтобы и сборные, и наши клубы уже в ближайшее время получили эту поддержку, а наши болельщики могли снова наслаждаться любимым футболом на стадионах!

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В статье: Украина Андрей Павелко УАФ коронавирус карантин игра без зрителей
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Комментарии (4)
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denis066 (Днепр )
11.09.2020 в 14:34
Когда у нас была ситуация лучше в марте-апреле было запрещено проводить матчи со зрителями,а когда с каждым днем все больше ухудшается-тогда разрешат ...
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dmtroyan (Полтава)
11.09.2020 в 14:32
Плюсы, покажите пожалуйста матчи сборных и клубов у еврокубках на своих телеканалах, а то пандемия загнала болельщиков сидеть по домам, а жлоб Ахметов убрал из базовых пакетов свои долбаные футболы, заменив их ущербными, никому не нужными, Шахтар-ТВ и Футбол3.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
11.09.2020 в 14:35
Так ахметов же ж монополізував права на показ як матчв збірної так і клубів у єврокубках.
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denis066 (Днепр )
11.09.2020 в 14:39
Мало кто будет покупать пакеты на эти каналы,вообще это сильно преувеличено,что много людей любят смотреть футбол,ну еще ЧМ и то только свою сборную
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