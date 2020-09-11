Президент УАФ: Следующий этап - матчи еврокубков и поединков национальных сборных со зрителями

Андрей Павелко, президент УАФ, рассказал о предстоящем этапе смягчения карантина в европейском и украинском футболе.

Для этого также необходимо отдельное решение Минздрава. После длительных консультаций мы направили соответствующий запрос и получили положительный ответ от министра здравоохранения Максима Степанова.

За последние полтора месяца нам удалось вернуть зрителей на трибуны в матчах УПЛ, Первой и Второй лиги, там, где это позволяет эпидемиологическая ситуация.

Я за это ему очень благодарен. Теперь ждем успешного проведения тестового матча со зрителями за Суперкубок УЕФА, который состоится в Будапеште 24 сентября. Если все пройдет хорошо, а на это мы все очень надеемся, то скорее всего следующий этап - согласование УЕФА с национальными ассоциациями проведения матчей еврокубков и поединков национальных сборных со зрителями. При условии, что в стране это позволяет эпидемиологическая ситуация и есть соответствующее решение органов власти.

Сейчас наши клубы "Шахтер", "Динамо", "Заря", "Десна" и "Колос" готовятся к первым своих матчей в еврокубках сезона 2020/21 и перспектива выступлений в Лиге чемпионов и Лиге Европы при поддержке трибун для них очень важна.

Очень важна активная поддержка болельщиков и для наших сборных. Прежде всего для главной команды, 10 и 13 октября она сыграет два сверхсложные матчи против Германии и Испании на НСК "Олимпийский". Поэтому мы делаем все возможное, чтобы и сборные, и наши клубы уже в ближайшее время получили эту поддержку, а наши болельщики могли снова наслаждаться любимым футболом на стадионах!