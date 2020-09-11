Маркевич: Ротань только начал работать, ему еще нужно дать время

Председатель Комитета национальных сборных команд УАФ Мирон Маркевич поделился мыслями о выступлении молодежной сборной Украины в сентябрьских матчах.

"Руслан Ротань только начал работать. Да, сначала не все получалось, но сейчас уже видно, что это другая команда, поэтому наставнику еще нужно дать время. В Дании сине-желтые выглядели лучше лидера группы, и, похоже, гол хозяева забили с нарушением правил, но, тем не менее, нельзя терять концентрацию и доводить дело до такой нервной концовки.

Я не сомневаюсь, что результат в "молодежку" придет, хотя и не это самое важное. Главное, чтобы в национальную команду ребята приходили готовыми игроками", - сказал Маркевич.

Напомним, что в двух недавних выездных матчах команда Ротаня сыграла вничью с датчанами (1:1) и обыграла финнов (2:0). После шести сыгранных матчей Украина имеет в активе семь очков и занимает третье место в своей отборочной группе.