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Маркевич: Ротань только начал работать, ему еще нужно дать время

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

В УАФ довольны недавними матчами украинской молодежки

Маркевич: Ротань только начал работать, ему еще нужно дать время
Новина українською

Председатель Комитета национальных сборных команд УАФ Мирон Маркевич поделился мыслями о выступлении молодежной сборной Украины в сентябрьских матчах.

"Руслан Ротань только начал работать. Да, сначала не все получалось, но сейчас уже видно, что это другая команда, поэтому наставнику еще нужно дать время. В Дании сине-желтые выглядели лучше лидера группы, и, похоже, гол хозяева забили с нарушением правил, но, тем не менее, нельзя терять концентрацию и доводить дело до такой нервной концовки.

Я не сомневаюсь, что результат в "молодежку" придет, хотя и не это самое важное. Главное, чтобы в национальную команду ребята приходили готовыми игроками", - сказал Маркевич.

Напомним, что в двух недавних выездных матчах команда Ротаня сыграла вничью с датчанами (1:1) и обыграла финнов (2:0). После шести сыгранных матчей Украина имеет в активе семь очков и занимает третье место в своей отборочной группе.

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В статье: Украина U-21 Мирон Маркевич Украина
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Источник:
УАФ

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Комментарии (4)
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миг-25 (киев)
11.09.2020 в 18:58
Мне это напомнило как У Ходжи Насреддина спросили почему он пообещал падишаху за 10 лет обучит ишака читать-а если нет то ему отрубят голову Не волнуйтесь сказал Насреддин -За 10 лет кто нибудь из нас умрет -Или падишах(Ахметов) Или ишак(Павелко )или я (Маркевич) Так что Ротань будет продолжать издеваться над молодежкой
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Maugli (Джунгли Африки)
11.09.2020 в 18:30
С зарплатой Маркевича в 750+ тысяч можно каждый день давать интервью и хвалить УАФ
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+1
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Fontango (Kharkov)
11.09.2020 в 17:50
Мирон Богданович, возьмите , потренируйте U-21. Всё равно без дела сидите!!!
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Maldini (Киев)
11.09.2020 в 17:44
Тебе тоже???
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