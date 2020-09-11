Шевченко: Натурализация Марлоса и Мораеса - это инициатива самих игроков

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказал свое мнение о натурализации.

- Ваше отношение к натурализации? Украинские паспорта Марлоса, Мораеса – это инициатива клуба, игроков или тренера национальной сборной?

– Прежде всего, это инициатива самих игроков. Если игрок играет в Украине достаточно времени, чтобы получить паспорт – он его сознательно идет и получает.

Он связывает свою жизнь с нашей страной. Он знает язык, его дети ходят здесь в школу, он играет больше 6 лет – это значимая цифра. Я считаю, что он является украинцем.

- У нас в футбольном обществе очень много дискуссий по этому поводу.

– У меня мое видение этого, я его высказал. Я не собираюсь ни с кем спорить, оспаривать его, навязывать.

Мой ответ прозвучал очень конкретно. Натурализация, когда специально привозят игроков, через два года им пытаются оформить какой-то паспорт, их заставляют играть. К такой натурализации я отношусь негативно однозначно.

Но если футболист приехал в нашу страну, в непростое время, остался здесь, перевез семью, дети ходят в школу, играет больше 6-7 лет, решил взять украинский паспорт. Для меня он украинец. Он играет в нашей стране в непростое время.