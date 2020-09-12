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Национальная сборная Украины

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Шевченко: На месте Зозули набрал бы и спросил, почему он не в сборной

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Наставник рассказал о коммуникации с командой

Шевченко: На месте Зозули набрал бы и спросил, почему он не в сборной
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о коммуникации с командой.

– Я всегда даю шанс игрокам – не один и не два. Нужно понимать причины – возможно какая-то психология, замкнутость, может он чувствует себя не раскованно.

Но если за эти несколько шансов он не воспользуется ними, то будет тяжело потом вернуться.

- Вы открыты к общению с игроками?

– Со мной можно поговорить на любую тему, можно прийти ко мне и поговорить про требования, про тактику, про все, что хочет футболист.

- Вас Зозуля может набрать и спросить, почему он не в сборной?

– Я думаю, на месте Зозули было бы правильно так и сделать.

- И вы готовы ответить?

– Еще раз скажу, что у меня полное общение с командой. Если он считает нужным набрать и поговорить на эту тему... Я, как тренер, делаю свой выбор, набираю тех футболистов, которые на сегодняшний момент могут решать задачи и решают их, – сказал Шевченко в эфире "Вацко Live".

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В статье: Роман Зозуля Андрей Шевченко Альбасете (Испания)
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Комментарии (11)
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pantaras (Київ)
12.09.2020 в 14:11
Здається, Зозуля закінчив кар'єру в збірній...
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С.Карпович. (Ланівці)
12.09.2020 в 14:00
До чого тут міліція,як грім порося забив.
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0
0
миг-25 (киев)
12.09.2020 в 12:49
Вот если бы Зозуля был негром имел паспорт ДНР и играл за БОМЖЕЙ(как Марлос Мораес Пятов) то он бы по команде Ахметова играл бы за Сборную А так у Шевченко - в основном вся блатная зековская шваль
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+4
-2
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
12.09.2020 в 13:47
Шеве надо содержать большую семью, поэтому приходится слушаться паделку и потакать рыжему уголовнику
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0
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vgolovan (полтава)
12.09.2020 в 12:37
всем смотреть мультик сказочная русь
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Kolibri (Киевоград)
12.09.2020 в 12:34
Он номер потерял
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Wreck (Киев)
12.09.2020 в 12:25
Вопрос идиотский ему задали, такой и ответ.
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+3
0
MaximSK (Киев)
12.09.2020 в 11:43
Если бы Зозуля был бы более забивным игроком, можно было бы приглашать в сборную, тем более есть проблемы с нападающим у нас, но он забивает за сезон максимум 4 гола, и сейчас очень трудно быть успешным в современном футболе с низким ростом для нападающего
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+1
-1
Michael-K (Івано-Франківськ)
12.09.2020 в 11:29
Лукавить Шева! Якщо б Зозуля був цікавим Збірній, то з ним мають звязуватись, а не він дзвонити до головного тренера. Якщо всі гравці з українським паспортом почнуть дзвонити тренеру і питати чому їх не викликають, то часу не вистачить відповідати
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+3
-1
Lion Killer (Львів)
12.09.2020 в 12:18
так Шева і до того веде, що якби Зозуля заслуговував, то був би викликаний. А так грає не зрозуміло де і хоче в збірну.
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+4
-2
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Инспектор ( )
12.09.2020 в 11:19
Еще рас... Очередной шедевр
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+4
0


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