Шевченко: На месте Зозули набрал бы и спросил, почему он не в сборной

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о коммуникации с командой.

– Я всегда даю шанс игрокам – не один и не два. Нужно понимать причины – возможно какая-то психология, замкнутость, может он чувствует себя не раскованно.

Но если за эти несколько шансов он не воспользуется ними, то будет тяжело потом вернуться.

- Вы открыты к общению с игроками?

– Со мной можно поговорить на любую тему, можно прийти ко мне и поговорить про требования, про тактику, про все, что хочет футболист.

- Вас Зозуля может набрать и спросить, почему он не в сборной?

– Я думаю, на месте Зозули было бы правильно так и сделать.

- И вы готовы ответить?

– Еще раз скажу, что у меня полное общение с командой. Если он считает нужным набрать и поговорить на эту тему... Я, как тренер, делаю свой выбор, набираю тех футболистов, которые на сегодняшний момент могут решать задачи и решают их, – сказал Шевченко в эфире "Вацко Live".