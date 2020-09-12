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Шевченко: На месте Зозули набрал бы и спросил, почему он не в сборной
Наставник рассказал о коммуникации с командой
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о коммуникации с командой.
– Я всегда даю шанс игрокам – не один и не два. Нужно понимать причины – возможно какая-то психология, замкнутость, может он чувствует себя не раскованно.
Но если за эти несколько шансов он не воспользуется ними, то будет тяжело потом вернуться.
- Вы открыты к общению с игроками?
– Со мной можно поговорить на любую тему, можно прийти ко мне и поговорить про требования, про тактику, про все, что хочет футболист.
- Вас Зозуля может набрать и спросить, почему он не в сборной?
– Я думаю, на месте Зозули было бы правильно так и сделать.
- И вы готовы ответить?
– Еще раз скажу, что у меня полное общение с командой. Если он считает нужным набрать и поговорить на эту тему... Я, как тренер, делаю свой выбор, набираю тех футболистов, которые на сегодняшний момент могут решать задачи и решают их, – сказал Шевченко в эфире "Вацко Live".