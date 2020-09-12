Андрей Шевченко: Самое главное в сборной - я ставлю требования по дисциплине

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал об отношениях с игроками национальной команды.

"Если хочешь понять поколение, начинай с ними общаться, завязывай отношения. Ищи точки соприкосновения. Я делаю это постоянно. И с ними мне действительно интересно. Я пытаюсь их понять, у меня этого хорошо получается. Когда перед матчем с Сербией (5:0) мы приехали уже во Львов и оценили уровень подготовки футболистов, у тренерского состава была уверенность. Ну а эмоциональный спич не готовится никогда. Я чувствовал, что должен дать какую-то энергию ребятам, уверенность, зажечь искорку.

Я видел, насколько они настроены, но чувствовал, что чего-то не хватает. Пришлось добавить немножечко. Да, я строгий. Мне нравится дисциплина. Может кто-то опоздать, да. Нужно понимать, было ли это вынуждено или человек решил, что для него это не так важно. Я по-разному смотрю на многие вещи, но для меня важно подпитывать атмосферу в команде. Чтобы она постоянно как живой организм функционировала, прогрессировала, чтобы не было внутренних ядов, которые ее разрушают. Я как главный тренер должен за этим следить. Самое главное за эти 4-5 лет – я ставлю требования по дисциплине. И футболисты будут смотреть, как я сам выполняю эти требования. За 4-5 лет моей работы я ни разу не опоздал. Всегда приезжал первым. Думаю, футболисты это уважают. Самое главное – личный пример. Когда ты сам показываешь то, чего требуешь, тогда к тебе будут относиться с уважением.

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