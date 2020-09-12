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Андрей Шевченко: Самое главное в сборной - я ставлю требования по дисциплине
Наставник главной команды страны рассказал об отношениях в футболистами
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал об отношениях с игроками национальной команды.
"Если хочешь понять поколение, начинай с ними общаться, завязывай отношения. Ищи точки соприкосновения. Я делаю это постоянно. И с ними мне действительно интересно. Я пытаюсь их понять, у меня этого хорошо получается.
Когда перед матчем с Сербией (5:0) мы приехали уже во Львов и оценили уровень подготовки футболистов, у тренерского состава была уверенность. Ну а эмоциональный спич не готовится никогда. Я чувствовал, что должен дать какую-то энергию ребятам, уверенность, зажечь искорку.
Я видел, насколько они настроены, но чувствовал, что чего-то не хватает. Пришлось добавить немножечко. Да, я строгий. Мне нравится дисциплина. Может кто-то опоздать, да. Нужно понимать, было ли это вынуждено или человек решил, что для него это не так важно.
Я по-разному смотрю на многие вещи, но для меня важно подпитывать атмосферу в команде. Чтобы она постоянно как живой организм функционировала, прогрессировала, чтобы не было внутренних ядов, которые ее разрушают. Я как главный тренер должен за этим следить.
Самое главное за эти 4-5 лет – я ставлю требования по дисциплине. И футболисты будут смотреть, как я сам выполняю эти требования. За 4-5 лет моей работы я ни разу не опоздал. Всегда приезжал первым. Думаю, футболисты это уважают. Самое главное – личный пример. Когда ты сам показываешь то, чего требуешь, тогда к тебе будут относиться с уважением.
Второе – я ставлю четкую задачу и ту, с которой они могут справиться. Я не требую от футболиста того, чего он не может дать команде или мне как тренеру. Я всегда правильно дозирую требования.
Если фидбек есть, парень старается сделать, у нас будет все хорошо. Но если вижу, что по каким-то причинам он может это сделать, но не делает – будущего у нас не будет.Я всегда даю шанс. Не один и не два. Может, это психология, какая-то замкнутость, чувствует себя не раскованно. Если несколькими шансами не воспользоваться, будет тяжело потом вернуться", – рассказал Шевченко.