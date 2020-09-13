  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Зинченко: Игроки Сити травили после поражения от Испании - это юмор
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зинченко: Игроки Сити травили после поражения от Испании - это юмор

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Саша рассказал, как его встретили испанцы в "Ман Сити"

Зинченко: Игроки Сити травили после поражения от Испании - это юмор
Новина українською

Полузащитник национальной сборной Украины Александр Зинченко рассказал, как его встретили испанские игроки "Манчестер Сити". Напомним, 7-го сентября наша сборная проиграла команде Испании 0:4

- Торрес, Родри, Гарсия нормально тебя прихватывают в "Манчестер Сити" после возвращения из сборной?

- Я только приветствую такое. Потому что когда мы обыграли Португалию и вышли с первого места. Я практически по сей день их травлю стабильно, что они вторые, а мы первые. Каждый день издеваюсь то над Канселу, то над Бернарду. Все пацаны смеются, потому что это юмор. Как роботы приезжать и молчать?

Конечно, травили. Как увидел тренера вратарей, он мне вместо "Привет" сразу сказал: "У нас есть мячи. Если хочешь, можешь прикоснуться к ним". С одной стороны смешно, а с другой - у меня зубы сжались. Хотел сказать великую знаменитую фразу: "Вы еще в Киев приедете", - рассказал украинец.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины Манчестер Сити (Англия) Александр Зинченко сборная Испании
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Comment06 (Украина)
13.09.2020 в 22:01
Насчет мячей классно поддели!
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...