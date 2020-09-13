Зинченко: Игроки Сити травили после поражения от Испании - это юмор

Полузащитник национальной сборной Украины Александр Зинченко рассказал, как его встретили испанские игроки "Манчестер Сити". Напомним, 7-го сентября наша сборная проиграла команде Испании 0:4

- Торрес, Родри, Гарсия нормально тебя прихватывают в "Манчестер Сити" после возвращения из сборной?

- Я только приветствую такое. Потому что когда мы обыграли Португалию и вышли с первого места. Я практически по сей день их травлю стабильно, что они вторые, а мы первые. Каждый день издеваюсь то над Канселу, то над Бернарду. Все пацаны смеются, потому что это юмор. Как роботы приезжать и молчать?

Конечно, травили. Как увидел тренера вратарей, он мне вместо "Привет" сразу сказал: "У нас есть мячи. Если хочешь, можешь прикоснуться к ним". С одной стороны смешно, а с другой - у меня зубы сжались. Хотел сказать великую знаменитую фразу: "Вы еще в Киев приедете", - рассказал украинец.