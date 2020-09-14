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Матвиенко: Я в 17 лет лежал на диване и сухарики ел. А Фати уже делает результат

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Защитник порассуждал о тактике и стратегии сборной Украины

Матвиенко: Я в 17 лет лежал на диване и сухарики ел. А Фати уже делает результат
Новина українською

24-летний защитник "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко порассуждал о тактике и стратегии национальной команды при Андрее Шевченко.

– Вы сказали, что хотите играть в свою игру. Есть какая-то уверенность в том, что именно эта тактика сборной с выходом через короткий пас, держанием мяча, будет работать против топ-сборных? Против Испании мы играли без мяча. Нет опасений, что такое может повториться?

– Перед следующим матчем тренер скажет, какую тактику мы выберем, но я считаю, что она действенна. Все топ-клубы - "Бавария", "Манчестер Сити", "Челси" - играют именно в такой футбол. Никто не бьет мяч, не бодается. Даже друг против друга. Мы стремимся к этому.

– Но Испании мы проигрываем все-таки в индивидуальном плане. И "Ман Сити", и "Барселоне".

– Я не могу сказать, что есть какая-то пропасть между нами. Разница в менталитете, в голове. Нам нужно подтянуть именно эту часть. Это очень сложно, потому что это формируется с детства. Тот же Фати... Если вы спросите, что я делал в 17 лет, то я лежал на диване и сухарики какие-то ел. А он уже делает результат.

– У сборной Украины есть план Б?

– Думаю, у наших тренеров есть много тактик, вариаций и возможных развитий событий. Потому что люди меняются. То одни, то другие приезжают в сборную. Думаю, они это изучат. Они очень хорошо это делают. Много теории, мы много смотрим видео, нам рассказывают, что и как нужно делать.

– "Шахтер" тоже играет в контроль мяча. С "Вольфсбургом" это прошло, а с "Интером" не получилось...

– Если взять 20 последних матчей Шахтера, то, к примеру, в 18 это прошло, а в двух не прошло. Значит, нужно брать тем, что лучше получается. Конечно, будут и неудачные матчи. Может быть неудачный день просто. Но нужно исходить из той же статистики...

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В статье: Украина Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (2)
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yurets87 (запоріжжя)
14.09.2020 в 20:56
треба розуміти,що таких небагато,він виключення,згадайте себе,мабуть не тільки сухарики)
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Хиденг (Днепр)
14.09.2020 в 20:38
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