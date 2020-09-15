  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Стало известно место проведения матча Франция - Украина
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно место проведения матча Франция - Украина

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Товарищеский матч состоится 7 октября

Стало известно место проведения матча Франция - Украина
Новина українською

Стало известно место проведения товарищеского матча Франция – Украина.

Поединок, который запланирован на 7 октября, состоится на стадионе "Стад де Франс" в Париже. Время начала матча будет известно позже.

Напомним, что изначально "сине-желтые" должны были встретиться с действующими чемпионами мира 27 марта, но матч перенесли из-за пандемии коронавируса.

Также отметим, что в октябре Украина проведет два домашних матча в рамках Лиги наций. "Сине-желтые" встретятся с Германией (10 октября) и Испанией (13 октября).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Франция Стад де Франс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...