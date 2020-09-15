Стало известно место проведения матча Франция - Украина

Стало известно место проведения товарищеского матча Франция – Украина.

Поединок, который запланирован на 7 октября, состоится на стадионе "Стад де Франс" в Париже. Время начала матча будет известно позже.

Напомним, что изначально " сине-желтые " должны были встретиться с действующими чемпионами мира 27 марта, но матч перенесли из-за пандемии коронавируса.

Также отметим, что в октябре Украина проведет два домашних матча в рамках Лиги наций. "Сине-желтые" встретятся с Германией (10 октября) и Испанией (13 октября).