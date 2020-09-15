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Стало известно место проведения матча Франция - Украина
Товарищеский матч состоится 7 октября
Стало известно место проведения товарищеского матча Франция – Украина.
Поединок, который запланирован на 7 октября, состоится на стадионе "Стад де Франс" в Париже. Время начала матча будет известно позже.
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Также отметим, что в октябре Украина проведет два домашних матча в рамках Лиги наций. "Сине-желтые" встретятся с Германией (10 октября) и Испанией (13 октября).
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