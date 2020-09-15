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Матвиенко: Надоело отвечать на вопросы об универсализме. Куда поставят, там и буду играть

Национальная сборная Украины
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В нынешнее время все универсалы

Матвиенко: Надоело отвечать на вопросы об универсализме. Куда поставят, там и буду играть
Новина українською

24-летний защитник "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко рассказал о мотивации при вызове в национальную команду и универсализме игроков.

"В сборной конкуренция всегда есть, и она зашкаливает, потому что каждый футболист мечтает об этом вызове и никто не хочет упускать свой шанс. Мотивация там огромная, все бьются.

Насчет моего универсализма – мне уже тысячи таких вопросов задавали, надоело на них отвечать. Куда поставят, там и буду играть.

Если поставить, например, Тараса Степаненко в центр защиты, он первые минуты будет неловко себя чувствовать, но потом, со временем, думаю, не хуже получится, чем у какого-то защитника", – сказал Матвиенко.

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В статье: Украина Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
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Источник:
sport.ua

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