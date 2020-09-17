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Хачериди: С Ракицким у меня было идеальное взаимопонимание
До сих пор общаются
Украинский защитник брестского "Динамо" Евгений Хачериди рассказал о своем общении с Ярославом Ракицким.
В частности футболисту напомнили, что в первых двух матчах Евро-2012 он играл в паре с Тарасом Михаликом, а против Англии - с Ярославом Ракицким.
- Он [Блохин] - главный тренер. И так решил. С Ракицким у меня было, пожалуй, идеальное взаимопонимание. Еще с Сашей Кучером. И с Тарасом Михаликом.
- С Ракицким общаетесь?
- Периодически. Поздравляем друг друга с днем рождения. Недавно что-то писал. С чем снова приветствовал, - рассказал интервью журналу "Футбол".
Напомним, что Ярослава Ракицкого перестали вызывать в национальную сборную Украины после того, как он перешел в клуб из России.