Хачериди: С Ракицким у меня было идеальное взаимопонимание

Украинский защитник брестского "Динамо" Евгений Хачериди рассказал о своем общении с Ярославом Ракицким.

В частности футболисту напомнили, что в первых двух матчах Евро-2012 он играл в паре с Тарасом Михаликом, а против Англии - с Ярославом Ракицким.

- Он [Блохин] - главный тренер. И так решил. С Ракицким у меня было, пожалуй, идеальное взаимопонимание. Еще с Сашей Кучером. И с Тарасом Михаликом.

- С Ракицким общаетесь?

- Периодически. Поздравляем друг друга с днем ​​рождения. Недавно что-то писал. С чем снова приветствовал, - рассказал интервью журналу "Футбол".

Напомним, что Ярослава Ракицкого перестали вызывать в национальную сборную Украины после того, как он перешел в клуб из России.