Чеберко: Если честно, не ожидал, что получу вызов в сборную

Игрок ЛАСКа Евгений Чеберко в эфире ТК Футбол прокомментировал дебютный вызов в сборную Украины.

"Конечно, я очень рад. Если честно, не ожидал, ведь сыграл всего одну игру за ЛАСК. Все мои мысли были о том, чтобы закрепиться в клубе и доказать, что могу играть в основном составе.

Я пришел после тренировки и увидел много сообщений с поздравлениями. Так и узнал, а потом увидел все в интернете.

Дебютировать за национальную сборную – это мечта каждого футболиста. Я буду делать все от меня зависящее, чтобы сыграть в одном из октябрьских матчей.

Думаю, поездка в сборную – это уже огромный опыт для меня. Увижу, какой там уровень, к чему мне нужно стремиться", – сказал Евгений Чеберко.

Отметим, 7 октября Украина проведет товарищеский матч с Францией. 10 и 13 октября команду ждут игры против Германии и Испании в рамках Лиги наций.