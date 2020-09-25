Пятов: Болельщики всегда видят обертку - вратарь должен выручать и не ошибаться

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов рассказал о недавних матчах национальной команды в Лиге наций, критике болельщиков и своих навыках игры ногами.

– Болельщики и некоторые специалисты критиковали вас за игру ногами в матчах со Швейцарией и Испанией. Согласны с критикой или же ваш брак в передачах – это следствие стиля игры сборной Украины?

– Это требование тренера – участвовать в выходе из обороны. Я на первой минуте выбил мяч вперед, а Андрей Николаевич мне крикнул: «Что ты делаешь? Нужно играть, даже если не получается». Я ищу лучшие варианты, но соперник заставляет ошибаться под прессингом. Мы должны играть более хладнокровно, лучше открываться. Здесь все виноваты.

Конечно, в первую очередь, моя вина, когда отдавал неточные передачи. Но даже если мы выходили из обороны, то зачастую делали три-четыре передачи и теряли мячи. Вся команда виновата, все это понимают. Но со своего пути мы не свернем.

Шевченко после игры сказал, что мы не будем отходить от своей модели. Наоборот, будем улучшать работу под прессингом, решать эту проблему. Ошибки есть у всех, даже у великих команд.

– В матче со Швейцарией вы отдали всего одну неточную передачу, но болельщики вас все равно критиковали.

– Болельщики всегда видят обертку: вратарь должен выручать и не ошибаться, нападающий – забивать голы, защитник – отбирать мячи, а полузащитник – отдавать острые передачи. Болельщик зачастую не видит тех наработок в игре, открываний, каких-то деталей. Так будет всегда.

Был бы результат, было бы меньше критики. Это тоже нужно переварить и сделать выводы, от этого никуда не деться. Впереди у нас тяжелый октябрь, но мы не собираемся опускать голову и играть на отбой. Мы должны учиться, в первую очередь, в таких матчах с такими соперниками.

– В перерыве матча с швейцарцами Андрей Шевченко внес коррективы в билд-ап команды. На чем он делал акцент?

– Поменяли немного расстановку, открывания. В центре поля полузащитники отходили в свободную зону, искали передачи. Начали это использовать и заставили швейцарцев отойти назад.

Готовимся к матчам детально, изучаем соперника, его слабые и сильные стороны. Выходим с одним планом на игру, но затем он может поменяться. То, как Швейцария прессинговала, не каждая команда способна работать в таком темпе. Они доставили нам много проблем, но и моментов создали не так много – всего два.

Провести весь матч с таким уровнем прессинга очень сложно. Их хватило только на один тайм.

– В матче со Швейцарией у вас была небольшая перепалка с Зинченко. Что случилось в том эпизоде?

– Да, Саша не сумел обработать мяч. Это рабочий момент. Где-то я ему не очень удобно дал передачу, под правую ногу.

Мы отрабатывали одну схему выхода из обороны, в которой очень важна передача от вратаря. Дал ему немного неудобную передачу, после которой он не смог обработать мяч. Но игроки такого уровня должны принимать даже неудобные передачи. Все ошиблись, главное, что сделали выводы.

– Пеп Гвардиола не так давно сказал, что вы – один из лучших вратарей Европы в игре ногами.

- Он больше говорил про чтение игры. У вратаря много работы, когда он должен читать, предугадывать моменты. Это мало кто замечает, а Гвардиола это видит. Значит, вратари «Шахтера» работают правильно в этом компоненте.