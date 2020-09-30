Шевченко вместо Зинченко вызвал на октябрьские матчи сборной Зубкова

В связи с повреждением игрока английского "Манчестер Сити" Александра Зинченко, которое не позволит ему принять участие в подготовке сборной Украины к октябрьским поединкам, Андрей Шевченко решил довызвать в национальную команду полузащитника "Ференцвароша" Александра Зубкова.

Хавбек венгерского клуба был и в сентябрьском списке главного тренера сине-желтых, но, не имея оптимальных игровых кондиций, пропустил сбор.

Добавим, что 7 октября в Сен-Дени сборная Украины проведет товарищеский матч против Франции. 10-го числа наша команда в рамках третьего тура группового раунда Лиги наций-2020/2021 на киевском НСК "Олимпийский" примет Германию, а 13-го числа в четвертом туре Лтгт наций там же сыграет с Испанией.