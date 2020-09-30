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Шевченко вместо Зинченко вызвал на октябрьские матчи сборной Зубкова

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Зинченко национальной команде не поможет

Шевченко вместо Зинченко вызвал на октябрьские матчи сборной Зубкова
Новина українською

В связи с повреждением игрока английского "Манчестер Сити" Александра Зинченко, которое не позволит ему принять участие в подготовке сборной Украины к октябрьским поединкам, Андрей Шевченко решил довызвать в национальную команду полузащитника "Ференцвароша" Александра Зубкова.

Хавбек венгерского клуба был и в сентябрьском списке главного тренера сине-желтых, но, не имея оптимальных игровых кондиций, пропустил сбор.

Добавим, что 7 октября в Сен-Дени сборная Украины проведет товарищеский матч против Франции. 10-го числа наша команда в рамках третьего тура группового раунда Лиги наций-2020/2021 на киевском НСК "Олимпийский" примет Германию, а 13-го числа в четвертом туре Лтгт наций там же сыграет с Испанией.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
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Источник:
УАФ

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Комментарии (4)
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Микко82 (Херсон)
30.09.2020 в 17:20
Давно пора.
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аалекс ( Крым)
30.09.2020 в 16:36
Зубков очень перспективный парень, но на поле, скорее всего, в этот раз он не появится.
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alex 66 (Кременчуг)
30.09.2020 в 16:29
А Филиппов еще курит пока)))
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0
0
Balabas (Киев)
30.09.2020 в 16:25
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