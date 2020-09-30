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Филиппов: Понимаю, что мне еще рано в сборную Украины, но делаю все возможное

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Форвард надеется, что у него еще будет шанс зарекомендовать себя

Филиппов: Понимаю, что мне еще рано в сборную Украины, но делаю все возможное
Новина українською

Украинский нападающий бельгийского "Сент-Трюйдена" Александр Филиппов рассказал о том, что он не держит обиды на тренерский штаб сборной Украины за невызов футболиста на сборы национальной команды.

"Я понимаю, что мне еще рано в сборную Украины. У нас есть хорошие нападающие: Рома Яремчук - основной форвард, Жуниор Мораес, который много забивает за "Шахтер", и молодой Влад Супряга. Поэтому будет тяжело туда попасть.

Если я буду хорошо себя здесь проявлять и команда будет высоко в турнирной таблице — все может быть. Я делал и делаю все возможное. Дальше уже тренерский штаб сборной поймет и увидит, насколько я готов составить конкуренцию и усилить сборную", - сказал Филиппов.

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В статье: Украина Александр Филиппов Сент-Трюйден
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Footballhead (м. Чернігів)
30.09.2020 в 18:46
Не прибідняйся, Філ. Це Супрязі в збірну рано з його ґламурними кісо і пішохідністю при виходах сам на сам. Тобі якраз туда саме час, просто Чернігів - це ж не Хуєв, з нього бабла не настрижеш.
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