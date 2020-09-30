Филиппов: Понимаю, что мне еще рано в сборную Украины, но делаю все возможное

Украинский нападающий бельгийского "Сент-Трюйдена" Александр Филиппов рассказал о том, что он не держит обиды на тренерский штаб сборной Украины за невызов футболиста на сборы национальной команды.

"Я понимаю, что мне еще рано в сборную Украины. У нас есть хорошие нападающие: Рома Яремчук - основной форвард, Жуниор Мораес, который много забивает за "Шахтер", и молодой Влад Супряга. Поэтому будет тяжело туда попасть.

Если я буду хорошо себя здесь проявлять и команда будет высоко в турнирной таблице — все может быть. Я делал и делаю все возможное. Дальше уже тренерский штаб сборной поймет и увидит, насколько я готов составить конкуренцию и усилить сборную", - сказал Филиппов.