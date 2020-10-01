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Павелко подтвердил, что матчи сборной Украины, ЛЧ и ЛЕ пройдут со зрителями

Национальная сборная Украины
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Отличная новость для болельщиков

Павелко подтвердил, что матчи сборной Украины, ЛЧ и ЛЕ пройдут со зрителями
Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко подтвердил, что международные матчи сборной Украины, Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут со зрителями.

"Болельщики возвращаются на трибуны в международных матчах. Встречи сборной Украины против Германии и Испании на НСК "Олимпийский", как и другие матчи Лиги наций, смогут посетить зрители.

Также со зрителями будут проходить матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Соответствующее решение приняли сегодня вместе с коллегами из исполкома УЕФА. Разрешается реализация до 30% билетов от общего количества мест на стадионе.

Все эти полгода совместно с Минздравом и лично министром Максимом Степановым мы вели непрерывную работу, работали над медицинским протоколом и сумели уже в середине лета вернуть болельщиков на матче плей-офф УПЛ.

Позже нам удалось получить разрешение на проведение в Украине международных матчей с участием зрителей.

Параллельно велась непрерывная и кропотливая работа в УЕФА, в частности вопрос возвращения зрителей на трибуны мы обсуждали с коллегами на Исполкоме УЕФА, который состоялся недавно в Будапеште. И вот закономерный и такое важное решение.

Поздравляю наших болельщиков и всю футбольную Украину с этой победой", – написал Павелко в Фейсбуке.

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В статье: Заря (Луганск) Украина Андрей Павелко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) коронавирус
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